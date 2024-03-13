18-я победа подряд. Синнер вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Янник оказался сильнее Бена Шелтона
Итальянский теннисист Янник Синнер (№3 ATP) пробился в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
В матче четвертого раунда Синнер одолел полуфиналиста US Open 2023 Бена Шелтона (№16 ATP).
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США) – 7:6(4), 6:1
Отметим, что Янник остается непобедимым в 2024 году, имея стрик из 18 побед подряд. После US Open 2023 он выиграл 35 из 37 матчей.
В следующем раунде он сразится против Иржи Легечки (№32 ATP)
Синнер стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который выиграл 150 матчей на хардовых кортах.
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