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  4. 18-я победа подряд. Синнер вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
ATP
13 марта 2024, 07:42 |
198
0

18-я победа подряд. Синнер вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Янник оказался сильнее Бена Шелтона

13 марта 2024, 07:42 |
198
0
18-я победа подряд. Синнер вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (№3 ATP) пробился в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В матче четвертого раунда Синнер одолел полуфиналиста US Open 2023 Бена Шелтона (№16 ATP).

Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США) – 7:6(4), 6:1

Отметим, что Янник остается непобедимым в 2024 году, имея стрик из 18 побед подряд. После US Open 2023 он выиграл 35 из 37 матчей.

В следующем раунде он сразится против Иржи Легечки (№32 ATP)

Синнер стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который выиграл 150 матчей на хардовых кортах.

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Янник Синнер Бен Шелтон ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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