18-я победа подряд. Синнер вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Итальянский теннисист Янник Синнер (№3 ATP) пробился в 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В матче четвертого раунда Синнер одолел полуфиналиста US Open 2023 Бена Шелтона (№16 ATP).

Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США) – 7:6(4), 6:1

Отметим, что Янник остается непобедимым в 2024 году, имея стрик из 18 побед подряд. После US Open 2023 он выиграл 35 из 37 матчей.

В следующем раунде он сразится против Иржи Легечки (№32 ATP)

Синнер стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который выиграл 150 матчей на хардовых кортах.