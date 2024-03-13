ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши
Владислав забил за «Ракув» в матче перенесенного 2-го тура против ФК «Корона» Кельце
13 марта проходит перенесенный матч 2-го тура чемпионата Польши между командами «Корона» Кельце и «Ракув».
Украинский футболист гостей Владислав Кочергин вышел на поле с первых минут.
На 6-й украинец отметился забитым мячом после передачи Джона Йебоа.
Для Кочергина это первый гол с 8 октября и 4-й в сезоне чемпионата Польши.
После первого тайма счет в поединке «Корона» Кельце – «Ракув» 2:0 в пользу гостей.
ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши
Prowadzenie Medalików do przerwy! 👏— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) March 13, 2024
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45' ⏱️ #KORRCZ 0:2 pic.twitter.com/oKjEwNfeAt
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