13 марта проходит перенесенный матч 2-го тура чемпионата Польши между командами «Корона» Кельце и «Ракув».

Украинский футболист гостей Владислав Кочергин вышел на поле с первых минут.

На 6-й украинец отметился забитым мячом после передачи Джона Йебоа.

Для Кочергина это первый гол с 8 октября и 4-й в сезоне чемпионата Польши.

После первого тайма счет в поединке «Корона» Кельце – «Ракув» 2:0 в пользу гостей.

ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши