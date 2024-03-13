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  4. ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши
Польша
13 марта 2024, 20:27 |
279
0

ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши

Владислав забил за «Ракув» в матче перенесенного 2-го тура против ФК «Корона» Кельце

13 марта 2024, 20:27 |
279
0
ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

13 марта проходит перенесенный матч 2-го тура чемпионата Польши между командами «Корона» Кельце и «Ракув».

Украинский футболист гостей Владислав Кочергин вышел на поле с первых минут.

На 6-й украинец отметился забитым мячом после передачи Джона Йебоа.

Для Кочергина это первый гол с 8 октября и 4-й в сезоне чемпионата Польши.

После первого тайма счет в поединке «Корона» Кельце – «Ракув» 2:0 в пользу гостей.

ВИДЕО. Кочергин отметился первым голом за 5 месяцев в чемпионате Польши

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Корона Кельце видео голов и обзор Владислав Кочергин чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова
Источник Sport.ua
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