ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский экс-тренер сборной Украины вернулся в структуру УАФ

Бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти вернулся в структуру УАФ. Он будет занимать должность заместителя главы комитета национальных сборных УАФ.

Возглавляет комитет глава УАФ Андрей Шевченко, другим заместителем главы комитета является главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Также в комитет входят Николай Павлов, Алексей Таргонский, Владимир Ковянов и Дмитрий Пелин.

Напомним, в 2016 – 2021 годах Тассотти входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, когда тот возглавлял сборную Украины. Позже они вместе работали с «Дженоа».