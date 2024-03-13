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Сборная УКРАИНЫ
13 марта 2024, 19:50 | Обновлено 13 марта 2024, 19:53
2075
2

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский экс-тренер сборной Украины вернулся в структуру УАФ

Мауро Тассотти стал заместителем главы комитета сборных

13 марта 2024, 19:50 | Обновлено 13 марта 2024, 19:53
2075
2
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский экс-тренер сборной Украины вернулся в структуру УАФ
УАФ. Мауро Тассотти

Бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти вернулся в структуру УАФ. Он будет занимать должность заместителя главы комитета национальных сборных УАФ.

Возглавляет комитет глава УАФ Андрей Шевченко, другим заместителем главы комитета является главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Также в комитет входят Николай Павлов, Алексей Таргонский, Владимир Ковянов и Дмитрий Пелин.

Напомним, в 2016 – 2021 годах Тассотти входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, когда тот возглавлял сборную Украины. Позже они вместе работали с «Дженоа».

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Мауро Тассотти сборная Украины по футболу Комитет сборных команд УАФ Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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олеся лопунова
Вообще не на зарплату)) Всё по новому... Ну ну ..Для лохов 
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0
Gargantua
при таком дефиците а он друзей устраивает
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