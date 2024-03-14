Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Две сенсационные победы от Эммы Наварро и Юань Юэ
В ночь на 14 марта завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Вторая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно проиграла Эмме Наварро в трех сетах.
Сенсационно завершился поединок между Юань Юэ и Дарьей Касаткиной. Китаянка проиграла первый сет, но сумела совершить камбек и победить.
Коко Гофф в свой 20-летний день рождения разгромила Элизе Мертенс. Американка выиграла первый матч не в качестве тинейджера.
В еще одной встрече 1/8 финала Мария Саккари выбила Диан Парри.
Днем ранее состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Юань Юэ – Дарья Касаткина [11] – 4:6, 6:4, 6:3
Элизе Мертенс [24] – Коко Гофф [3] – 0:6, 2:6
Диан Парри – Мария Саккари [9] – 2:6, 6:3, 3:6
Эмма Наварро [23] – Арина Соболенко [2] – 6:3, 3:6, 6:2
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Каролин Возняцки [WC]
Анастасия Потапова [28] – Марта Костюк [31]
Нижняя часть сетки
Юань Юэ – Коко Гофф [3]
Мария Саккари [9] – Эмма Наварро [23]
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