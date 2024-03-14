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  4. Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
WTA
14 марта 2024, 06:25 | Обновлено 14 марта 2024, 06:28
944
2

Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе

Две сенсационные победы от Эммы Наварро и Юань Юэ

14 марта 2024, 06:25 | Обновлено 14 марта 2024, 06:28
944
2
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

В ночь на 14 марта завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Вторая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно проиграла Эмме Наварро в трех сетах.

Сенсационно завершился поединок между Юань Юэ и Дарьей Касаткиной. Китаянка проиграла первый сет, но сумела совершить камбек и победить.

Коко Гофф в свой 20-летний день рождения разгромила Элизе Мертенс. Американка выиграла первый матч не в качестве тинейджера.

В еще одной встрече 1/8 финала Мария Саккари выбила Диан Парри.

Днем ранее состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Дарья Касаткина [11] – 4:6, 6:4, 6:3
Элизе Мертенс [24] – Коко Гофф [3] – 0:6, 2:6

Диан Парри – Мария Саккари [9] – 2:6, 6:3, 3:6
Эмма Наварро [23] – Арина Соболенко [2] – 6:3, 3:6, 6:2

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролин Возняцки [WC]
Анастасия Потапова [28] – Марта Костюк [31]

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Коко Гофф [3]
Мария Саккари [9] – Эмма Наварро [23]

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
приємно бачити українське представництво у такому престижному турнірі .
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+1
pawa
Красуня Емма Наварро має усі шанси зіграти у фіналі цього турніру!
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