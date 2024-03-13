Как обмануть судьбу. Вариант, оставляющий Мудрику надежду на успех в Челси

В январе 2023 года Шахтеру удалось взбудоражить не только украинский, но и мировой трансферный рынок, когда "горняки" выторговали у Челси 70 миллионов евро за левого вингера Михаила Мудрика. Последний успел ярко проявить себя в украинской команде и даже выдержал конкуренцию с легионерами, пока те еще были в большом количестве в рядах "оранжево-черных" и не покинули клуб по причине полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Но с момента переезда Мудрика в Лондон в карьере футболиста все одномоментно изменилось. От украинца ждали высокой результативности и вовлеченности в командные успехи, однако на выходе Михаил пока имеет в разы худшие показатели по забитым мячам и результативным передачам за Челси, нежели это было в Шахтере. Если в 44 поединках за первую команду "горняков" Мудрик забил 12 мячей и отдал 17 ассистов, то в 45 матчах за "синих" в его активе оказалось лишь 6 голов и 5 результативных передач. 29 эффективных действий против 11… Даже с поправкой на период адаптации и уровень английской Премьер-лиги это все равно не выглядит каким-то существенным оправданием для Михаила.

Сейчас Мудрика в Челси не критикует разве что ленивый. Многочисленные экс-игроки клубов АПЛ, которые после завершения карьеры трудоустроились на британском телевидении в роли экспертов, в большинстве своем только и занимаются тем, что соревнуются в более и более изощренных эпитетах, уничижающих футбол Мудрика в Челси.

Журналисты же просто не могут понять логику и осознать, какой Мудрик по-настоящему истинный – тот, который умудряется портить стопроцентные моменты у ворот соперника, либо же тот, которому удается забивать мячи в крайне неоднозначных для этого ситуациях.

Например, после кубкового поединка против Лидса (3:2) журналист издания Football London Бобби Винсент напрямую задался вопросом о логике в действиях Мудрика: "Когда ты завершаешь атаку в одно касание так, как это сделал Мудрик, это бросает вызов логике. Как игрок может оформить такой гол в одном матче, а в другом – полностью раствориться на поле? Должна быть какая-то логика".

Поиск логики в отношении Мудрика может привести руководство Челси ближайшим летом к одному из двух вариантов: первый заключается в продаже или аренде украинца в другой клуб, второй – в смене главного тренера, и приглашении на пост коуча "синих" максимально "удобного" для Михаила специалиста, который окажется способным помочь украинцу реализовать хотя бы большую часть его действительно незаурядного потенциала.

С первым вариантом, похоже, в Челси пока не спешат. В январе у лондонцев была реальная возможность отправить проблемного украинца в аренду в Баварию, но от нее отказались мгновенно после получения соответствующего предложения от мюнхенцев. Что касается второй возможности, то здесь все выглядит вполне реально, особенно если "синим" по итогам сезона не удастся финишировать в зоне еврокубков (говорить про Лигу чемпионов уже практически не приходится, учитывая значительный очковый отрыв Челси от четвертого места, существующий в настоящий момент).

Авторитетное издание The Guardian в начале марта сообщило, что руководство Челси не намерено увольнять Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды, однако уже имеет двух кандидатов на замену аргентинцу. Рокировка на позиции коуча «синих» может произойти летом, и тогда боссы клуба будут работать, по данным источника, над приглашением или Рубена Аморима из Спортинга, или Роберто Де Дзерби из Брайтона.

Итальянец выглядит более интересным вариантом в аспекте «лондонских страданий» Мудрика по той причине, что ранее уже работал с украинцем в Шахтере. Более того, еще на стадии изучения предложения от «горняков» Де Дзерби, работавший на тот момент в итальянской Серии А с Сассуоло, отдельно выделил в составе донецкой команды именно юного Мудрика, фактически не имевшего на то время серьезных перспектив в первой команде при Паулу Фонсеке (21 минута на поле в рамках одного матча; без голевых действий) и Луише Каштру (113 минут на поле в рамках 6 матчей; без голевых действий). И не просто выделил, а дал понять боссам Шахтера, что очень рассчитывает на Мудрика, и не позволит менеджменту клуба отпустить Михаила в другой клуб, если даст согласие на работу с "горняками".

ФК Шахтер. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

Так и произошло: Де Дзерби принял Шахтер, а Мудрик очень быстро стал одним из членов первой команды, пусть поначалу и проигрывал конкуренцию Манору Соломону, которого в стане "горняков" хотели как следует раскрутить на рынке с целью скорой продажи.

Сам Мудрик был в восторге от внимания со стороны нового главного тренера. Пареньку из академии это крайне льстило, и было чем-то абсолютно непривычным, но он нашел в себе силы отбросить все лишнее и действиями на поле дал понять, что Де Дзерби не ошибался.

"Честно говоря, я почти не поверил своим ушам, когда он [Де Дзерби] позвонил. Было волнительно и интересно, я понял, что это новый вызов. Очень приятно, что Мистер решил позвонить мне в свой первый день в Украине. Я до сих пор помню, как слушал его и вникал в то, что он говорил, как никогда раньше, и продолжаю это делать до сих пор. Я рад, что мы общаемся и ладим. Он сразу сказал мне, что знает, как я играю, и поможет мне раскрыть свой потенциал. Он также сказал, что полностью мне доверяет. Слова Мистера для меня очень много значат, поскольку это чуть ли не главное, что я хотел услышать", – рассказывал Мудрик.

Прогресс Мудрика в Шахтере продолжился и после ухода Де Дзерби, который был вызван войной против российских оккупантов. Пришедший на смену итальянцу хорват Игор Йовичевич и вовсе сделал из Михаила центральную фигуру в атаке команды, лишившейся в один миг практически всех своих легионеров. И Мудрик не подвел: в частности, на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23 украинец отличился сразу 5 результативными действиями (3 гола и 2 ассиста) в 6 поединках. После этого состоялся трансфер в Челси, и пошло все то, с чего начинался этот авторский текст…

Интересно, что за несколько месяцев до Мудрика на Туманном Альбионе оказался и Де Дзерби. С сентября 2022 года итальянец работает в Брайтоне, и уже успел влюбить в свой футбол многих британских журналистов и экспертов, которые наперебой нахваливают Роберто за новаторство, смелость и стремление реализовывать свои идеи даже в поединках с самыми грозными оппонентами.

Да что там говорить, если сам Жузеп Гвардиола, по слухам, очень и очень высоко оценивает работу Де Дзерби, и уже рекомендовал боссам Барселоны присмотреться к итальянцу. Однако каталонцам будет непросто зазвать Роберто к себе, хотя бы из-за необходимости выплаты компенсации Брайтону за досрочный уход специалиста. По данным в СМИ, неустойка в контракте Де Дзерби с "чайками" составляет 12 миллионов фунтов, и это не те деньги, которые может позволить себе современная Барселона ради возможности подписания контракта с новым наставником.

У Челси вопросов с финансами нет, и Тодд Боэли, по-видимому, все еще готов к щедрым инвестициям, однако здесь важно соблюдать правила финансового фейр-плей. Если с последним проблем не возникнет, то летом 2024-го вполне можно представить переезд Де Дзерби с Амэкса на Стэмфорд Бридж.

Getty Images. Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби

И такая потенциальная "пересменка" на посту главного тренера Челси может оказаться спасительной соломинкой для карьеры Мудрика в Лондоне. Несмотря на нынешние проблемы с результативностью, Михаил по-прежнему пользуется высочайшей степенью расположения у Де Дзерби. Итальянец только за последние несколько месяцев несколько раз публично высказывался об украинском вингере в восторженных тонах.

Интересно и то, что Роберто прямо говорил о невозможности переезда Мудрика в Брайтон. Просто по объективным причинам. Но это свидетельствует о том, что сам итальянец как минимум был бы не прочь возобновить сотрудничество с тем, кто так приглянулся ему еще по играм за молодежные команды Шахтера.

"Мудрик – фантастический игрок, но Брайтон не может его купить. Он мне нравится, потому что мне нравятся все мои бывшие игроки. Но Брайтон не сможет его купить, а как Арсенал – не знаю. Думаю, Мудрик в будущем может выиграть Золотой мяч. Я знаю цену Мудрику, у него есть потенциал выиграть Золотой мяч", – заявил Де Дзерби.

Очевидно, что потенциальный приход Де Дзерби в Челси точно способен воодушевить Мудрика и дать его карьере в Лондоне новый положительный импульс. А вот что будет с Михаилом в случае, когда останется Почеттино, либо же на место аргентинца прибудет другой специалист, но не Де Дзерби – это вопрос, ответ на который как минимум на поверхности пока отсутствует. Но узнать его будет также интересно, из-за чего матчи Челси как минимум стоит не выбрасывать из фокуса внимания окончательно…

Текст: meta.ua/sport