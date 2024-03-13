Юрий МОРОЗ: «Присутствие Мельгосы добавляло мотивации игрокам сборной»

В уверенном стиле юношеская сборная Украины (U-17) по футболу выиграла свою группу элит-раунда отбора и завоевала путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

Эти соревнования проходили в Греции, где, кроме хозяев, еще нашими конкурентами были швейцарцы и словаки.

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-17) Юрий Мороз в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от отчетных соревнований в Патры:

– Если откровенно, то думал, что будет сложнее. Ведь выступать пришлось, как говорится, с колес, и это могло отрицательно повлиять на сыгранности. Все же благодаря сплоченности и максимальной мотивации действия украинцев были достаточно сбалансированными.

– Кто считался фаворитом соревнований в Греции?

– Я на эти предстартовые рейтинги никогда не обращаю внимания. Возможно, кто-то и отдавал предпочтение грекам, как хозяевам, но мы были настроены только на победу.

– Украинцы приехали в Грецию в оптимальном составе?

- Не было только травмированного вратаря немецкого «Байера» Александра Петренко. А так удалось привлечь всех сильнейших игроков этого возраста.

- Не хотите кого-то выделить среди подопечных по итогам соревнований?

– Я этого не практикую. Все сделали посильный вклад в победное выступление. Украинцы были сильны командой. Эффективной оказалась тактическая схема 4-3-3, которой чаще всего пользовались.

- Соответствует ли действительности информация, что несколько ваших подопечных были взяты на «карандаш» селекционерами именитых зарубежных клубов?

- Я только владею информацией, что поединки в Патры посещали скауты клубов Бундеслиги и АПЛ. Но они следили не только за украинцами, но и футболистами из других сборных. Я не в курсе, на ком они остановили свой выбор.

- Кто еще, кроме вас, входил в тренерский штаб?

– Антон Дяченко, Иван Трубочкин, Евгений Ларин и Владимир Иконников. Также вместе с нами в Греции был наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Его присутствие, несомненно, стало для подопечных дополнительным стимулом продемонстрировать все свои умения.

- Что дальше?

– Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля. Тогда и узнаем, кто будет нашим соперником по борьбе за звание чемпиона Европы на соревнованиях, которые пройдут на Кипре с 20 мая по 5 июня.