Соболенко чуть не проиграла 2-й матч подряд после титула на Aus Open 2024

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, чуть не проиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/32 финала Соболенко в трех сетах обыграла Пейтон Стернс (США, WTA 64) за 2 часа и 55 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Пейтон Стернс (США) – Арина Соболенко [2] – 7:6 (7:2), 2:6, 6:7 (6:8)

В третьей партии Пейтон дважды подавала на матч. В 10-м гейме американка имела тройной матчбол на подаче, но, к сожалению, не сумела дожать представительницу страны-террориста.

Это была первая встреча девушек.

В следующем раунде соревнований в США Соболенко сыграет против Эммы Радукану, которая в 1/32 финала прошла украинку Даяну Ястремскую.

Соболенко выиграла титул на Australian Open 2024. После Открытого чемпионата Австралии Соболенко могла проиграть 2-й матч подряд. Ранее Арина уступила Донне Векич в Дубае.

Match of the TOURNAMENT! 🤯@SabalenkaA saves four match points to defeat Stearns 6-7(2), 6-2, 7-6(6) and books her spot in the next round in Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/9EKWMGrnBY