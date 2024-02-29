Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик выстрелил в Кубке, победы теннисисток и Прометея, Лунин остается?
Другие новости
29 февраля 2024, 06:45 |
416
0

Мудрик выстрелил в Кубке, победы теннисисток и Прометея, Лунин остается?

Главные новости за 28 февраля на Sport.ua

29 февраля 2024, 06:45 |
416
0
Мудрик выстрелил в Кубке, победы теннисисток и Прометея, Лунин остается?
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 февраля.

1А. Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Матч против «Лидса» закончился со счетом 3:2

1Б. Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала
28 февраля состоялись матчи 1/8 финала национального кубка

2А. ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Украинский вингер вывел «Челси» вперед в матче Кубка Англии

2Б. Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Лондонский клуб вышел в четвертьфинал английского кубка

2В. Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Украинский вингер забил первый гол в 2024 году

3Б. Мощная вторая половина. Прометей одолел на выезде Лиепаю
Украинский клуб одержал очередную победу в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге

4А. Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Марта разобралась с Тайлой Престон во 2-м раунде 500-тысячника в США

4Б. Калинина разгромила первую ракетку Колумбии в Техасе, отдав всего 3 гейма
Ангелина разобралась с Камилой Осорио в 1/8 финала турнира WTA 250 в Остине

5А. Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Ситуацию планируют обсудить в конце сезона

5Б. Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Речь идет про Александра Тымчика, который может заменить Яна Коуту

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай
Соломон-Отабор не проходил зимние сборы вместе с львовянами

6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
Камерунский защитник стал полноправным игроком «красно-белых»

6В. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья
Евгений Морозко закончит сезон 2023/24 в составе ровенской команды

7А. Мандзын стал 10-м в спринте на ЮЧМ
Виталий оказался лучшим из украинской команды

7Б. Юниорский ЧС-2024. Городна – 18-я в спринте
Елена допустила два промаха на первом огневом рубеже

8. Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат
Владимиру Данилюку было 77 лет

9А. Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн

9Б. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»
В скандале вокруг матча «Александрия» – «Шахтер» точка еще не поставлена

10А. Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»

10Б. Шакур ушел на пенсию, чтобы вернуться. Американцы слишком часто это делают
Пандемия пенсионных решений?

10В. Старт сезона Формулы-1. Ред Булл vs Феррари, новый Мерседес и интрига
Сезон новый, а главный фаворит остался тем же

10Г. От Эйсебиу до Нуну Гомеша: символическая сборная Бенфики всех времен
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков рассказывает о самых звездных «бенфикишташ»

10Д. Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Алексей Сливченко – об одном из лучших бомбардиров европейского футбола сегодняшнего дня

По теме:
Пента-трик Холанда, разгром от футболисток, Шахтер может получить техпобеду
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Поражение в баскетболе, фиаско Мудрика, победы Динамо, Лунина и Выхриста
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 28 февраля 2024, 18:15 81
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ

Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»

Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор
Футбол | 29 февраля 2024, 02:59 0
Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор
Украина – Болгария – 3:0. Успех в женской Лиге наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стыкового матча за право играть в дивизионе B

Бывший капитан Динамо рассказал о разводе с женой
Футбол | 28.02.2024, 15:48
Бывший капитан Динамо рассказал о разводе с женой
Бывший капитан Динамо рассказал о разводе с женой
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Футбол | 28.02.2024, 22:14
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 28.02.2024, 23:31
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидер Кейн. Довбик в топ-20. На каком месте Холанд и Мбаппе?
28.02.2024, 05:45 4
Футбол
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 352
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 18
Футбол
Дэйна Уайт назвал бойца, которого не ценят фанаты UFC
Дэйна Уайт назвал бойца, которого не ценят фанаты UFC
27.02.2024, 17:47
MMA
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем