Мудрик выстрелил в Кубке, победы теннисисток и Прометея, Лунин остается?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 февраля.

1А. Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Матч против «Лидса» закончился со счетом 3:2

1Б. Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала

28 февраля состоялись матчи 1/8 финала национального кубка

2А. ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году

Украинский вингер вывел «Челси» вперед в матче Кубка Англии

2Б. Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол

Лондонский клуб вышел в четвертьфинал английского кубка

2В. Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол

Украинский вингер забил первый гол в 2024 году

3Б. Мощная вторая половина. Прометей одолел на выезде Лиепаю

Украинский клуб одержал очередную победу в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге

4А. Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Марта разобралась с Тайлой Престон во 2-м раунде 500-тысячника в США

4Б. Калинина разгромила первую ракетку Колумбии в Техасе, отдав всего 3 гейма

Ангелина разобралась с Камилой Осорио в 1/8 финала турнира WTA 250 в Остине

5А. Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте

Ситуацию планируют обсудить в конце сезона

5Б. Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок

Речь идет про Александра Тымчика, который может заменить Яна Коуту

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай

Соломон-Отабор не проходил зимние сборы вместе с львовянами

6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба

Камерунский защитник стал полноправным игроком «красно-белых»

6В. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья

Евгений Морозко закончит сезон 2023/24 в составе ровенской команды

7А. Мандзын стал 10-м в спринте на ЮЧМ

Виталий оказался лучшим из украинской команды

7Б. Юниорский ЧС-2024. Городна – 18-я в спринте

Елена допустила два промаха на первом огневом рубеже

8. Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат

Владимиру Данилюку было 77 лет

9А. Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре

Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн

9Б. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»

В скандале вокруг матча «Александрия» – «Шахтер» точка еще не поставлена

10А. Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ

Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»

10Б. Шакур ушел на пенсию, чтобы вернуться. Американцы слишком часто это делают

Пандемия пенсионных решений?

10В. Старт сезона Формулы-1. Ред Булл vs Феррари, новый Мерседес и интрига

Сезон новый, а главный фаворит остался тем же

10Г. От Эйсебиу до Нуну Гомеша: символическая сборная Бенфики всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков рассказывает о самых звездных «бенфикишташ»

10Д. Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн

Алексей Сливченко – об одном из лучших бомбардиров европейского футбола сегодняшнего дня