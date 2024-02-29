Мудрик выстрелил в Кубке, победы теннисисток и Прометея, Лунин остается?
Главные новости за 28 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 28 февраля.
1А. Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Матч против «Лидса» закончился со счетом 3:2
1Б. Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала
28 февраля состоялись матчи 1/8 финала национального кубка
2А. ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Украинский вингер вывел «Челси» вперед в матче Кубка Англии
2Б. Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Лондонский клуб вышел в четвертьфинал английского кубка
2В. Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Украинский вингер забил первый гол в 2024 году
3Б. Мощная вторая половина. Прометей одолел на выезде Лиепаю
Украинский клуб одержал очередную победу в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге
4А. Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Марта разобралась с Тайлой Престон во 2-м раунде 500-тысячника в США
4Б. Калинина разгромила первую ракетку Колумбии в Техасе, отдав всего 3 гейма
Ангелина разобралась с Камилой Осорио в 1/8 финала турнира WTA 250 в Остине
5А. Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Ситуацию планируют обсудить в конце сезона
5Б. Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Речь идет про Александра Тымчика, который может заменить Яна Коуту
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай
Соломон-Отабор не проходил зимние сборы вместе с львовянами
6Б. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
Камерунский защитник стал полноправным игроком «красно-белых»
6В. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья
Евгений Морозко закончит сезон 2023/24 в составе ровенской команды
7А. Мандзын стал 10-м в спринте на ЮЧМ
Виталий оказался лучшим из украинской команды
7Б. Юниорский ЧС-2024. Городна – 18-я в спринте
Елена допустила два промаха на первом огневом рубеже
8. Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат
Владимиру Данилюку было 77 лет
9А. Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн
9Б. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»
В скандале вокруг матча «Александрия» – «Шахтер» точка еще не поставлена
10А. Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»
10Б. Шакур ушел на пенсию, чтобы вернуться. Американцы слишком часто это делают
Пандемия пенсионных решений?
10В. Старт сезона Формулы-1. Ред Булл vs Феррари, новый Мерседес и интрига
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