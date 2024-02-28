Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн

Виктор Дьекереш – имя, которое может стать открытием для тех, кто не слишком много времени уделяет нетоповым европейским футбольным лигам, однако для любителей как следует «прошерстить» все более менее серьезные чемпионаты континента этот центрфорвард лиссабонского «Спортинга» точно окажется известной фигурой.

В текущем сезоне 25-летний швед с венгерскими корнями действительно стал одной из сенсаций в португальской Примейре, да и в розыгрыше Лиги Европы. По состоянию на текущий момент в национальном чемпионате за «Спортинг» Дьекереш забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач в 21 поединке, а в еврокубке на счету Виктора 5 голов и 1 ассист в 7 поединках. Феноменальная результативность и эффективность на поле Дьекереша привели к тому, что в январское трансферное окно предметный и серьезный интерес к нему проявил «Челси». Лондонский топ-клуб даже был готов заплатить за шведского голеадора 90 миллионов евро (85 – сразу и 5 – в виде бонусов), однако боссы «Спортинга» отвергли такое предложение и дали понять, что согласятся с уходом Дьекереша лишь в случае активации его клаусулы, которая по условиям текущего контракта форварда с лиссабонцами составляет 100 миллионов евро.

В «Спортинге» Дьекереш оказался летом минувшего года, когда переехал в Португалию из Англии. За право подписать трудовое соглашение с Виктором «львы» заплатили компенсацию прежнему клубу форварда – «Ковентри» – в размере 21 миллиона евро. Это стало трансферным рекордом для «Спортинга», ведь никогда ранее лиссабонцы не тратили столь солидные деньги на подписание одного новичка.

Сам Дьекереш, похоже, не слишком-то и понимал, куда переходит – по крайней мере, это следует из интервью Виктора, в котором тот честно признался, что крайне мало что знал о чемпионате Португалии, однако это абсолютно не помешало центрфорварду с ходу стать одной из главных звезд Примейры.

«Думаю, я очень легко влился в состав «Спортинга». Мне было весело с первого дня на поле и за его пределами. Я прибыл сюда в начале предсезонной подготовки, что было очень важно. Игроки и клуб были крайне гостеприимны, и это сыграло свою роль. Честно говоря, я понятия не имел об уровне чемпионата Португалии в целом. Но я, очевидно, заинтересовал «Спортинг» и некоторые другие топ-клубы. Пожалуй, сейчас я совру, если скажу, что был уверен в том, насколько все будет хорошо здесь для меня», – заявил Дьекереш.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш быстро стал лидером атак Спортинга

Потратить рекордную сумму на покупку Дьекереша «Спортинг» подтолкнули стабильно успешные выступления шведского форварда в Чемпионшипе за «Ковентри». В сезоне-2021/22 Виктор отличился 17 голами в 45 поединках за «небесно-голубых», а в сезоне-2022/23 на его счету был уже 21 забитый мяч в 46 матчах этой лиги.

До «Ковентри» Виктор Дьекереш играл в Швеции за «Броммапойкарну», где за два года забил 25 голов в 67 официальных поединках. Прекрасная антропометрия и способность забивать мячи привлекли внимание к молодому таланту скаутов английского «Брайтона» – клуба, который на тот момент решал в английской Премьер-лиге исключительно задачу по сохранению прописки в элите.

Трансфер Дьекереша из «Броммапойкарны» в «Брайтон» состоялся в январе 2018 года. За него английский клуб отдал 1 миллион евро, однако ни Крис Хьютон, ни пришедший ему на смену в статусе главного тренера «чаек» Грэм Поттер не видели в новобранце футболиста, который способен стать знаковой фигурой в нападении «Брайтона». Неудивительно, что поначалу Дьекереш играл преимущественно за молодежную команду клуба.

«Виктор был очень физически сильным и крепким, несмотря на свой юный возраст. А еще он был отличным бегуном, но чувствовалось, что он сможет улучшиться только тогда, когда его футбольное понимание и технический интеллект вырастут», – рассказывал тогдашний коуч «Брайтона» U-21 Саймон Раск, под руководством которого Дьекереш отыграл 31 матч и отличился 14 забитыми мячами.

Именно из-за низкого игрового интеллекта и неспособности вписаться в схемы Грэма Поттера руководство «Брайтона», по согласованию с Раском, решилось отпустить Дьекереша в аренду. Сперва шведский форвард отыграл сезон во второй Бундеслиге за «Санкт-Паули» (7 голов в 26 матчах), а затем был отдан в аренду команде Чемпионшипа «Суонси», где менее чем за полгода абсолютно провалился, не сумев забить ни одного мяча в 11 проведенных поединках.

Все в карьере Дьекереша изменилось в январе 2021 года, когда он был арендован «Ковентри». В стане «небесно-голубых» Виктор постепенно начать ощущать уверенность в своих силах, и вскоре был выкуплен за 1,2 миллиона евро. В «Брайтоне» с легким сердцем распрощались со шведским легионером, так как тот за полгода пребывания в «Ковентри» сумел отличиться только 3 голами в 19 матчах. Топовая результативность к Дьекерешу пришла ровно тогда, когда он стал полноправным исполнителем «небесно-голубых»…

Как признавался сам Дьекереш, адаптироваться в «Ковентри» и выйти на топовый уровень результативности ему помог наставник «небесно-голубых» Марк Робинс – в прошлом форвард «Манчестер Юнайтед» и ряда других команд, который с 2017 года занимает пост коуча «Ковентри».

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш жмет руку Марку Робинсу

«Он был приличным нападающим как игрок, и мне оказалось приятно работать с кем-то, кто понимает мою позицию и может втолковать мне то, что от меня ожидают. Робинс говорил со мной о том, как я могу быть более эффективным, и давал мне небольшие советы по поводу моих движений. Полезно иметь тренера, который играл за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», потому что он знает требования самого высокого уровня, и у него можно многому научиться», – рассказывал Дьекереш.

Под руководством Робинса Дьекерешу удалось не только значительно повысить футбольный интеллект, заставив навсегда замолкнуть критиков, но и стать одним из наиболее результативных форвардов Чемпионшипа последних лет наряду с Александаром Митровичем и Джоэлем Пиру.

Помимо этого, шведский нападающий сохранил то качество, за которое его особо нахваливали еще с юности – способность играть в каждом матче по 90 минут, даже если речь идет о необходимости проводить по два поединка в неделю. Потрясающая физическая готовность Дьекереша – это то, чем сейчас активно пользуется тренерский штаб «Спортинга», у которого нет необходимости прибегать к ротации, а есть возможность выставлять Виктора на каждый официальный поединок, будь то игра чемпионата Португалии, Кубка страны или Лиги Европы.

Интересно и то, что Дьекереш обладает хорошими техническими навыками, благодаря чему активно идет в обводку. В минувшем сезоне Чемпионшипа Виктор, по данным Wyscout, выполнил больше всего обводок и действий 1-в-1 (475), причем с огромным отрывом от ближайшего преследователя, коим оказался вингер «Сандерленда» Джек Кларк (343). Сейчас Дьекереш является вторым по числу обводок в португальской Примейре, однако совсем незначительно проигрывает лидеру рейтинга Рафику Гитану из «Эшторила» (174 действия против 195 соответственно).

Еще одной интересной особенностью Дьекереша является то, что отмечая забитые мячи, 25-летний форвард часто прикладывает руки ко рту. Этот загадочный жест уже вызвал горячие споры в Португалии. Болельщики вовсю спорят о том, является ли он отсылкой к какому-то персонажу или же призывом к критикам замолкнуть, но сам Виктор не спешит приоткрыть завесу таинственности по этому поводу, хотя и дал конкретное обещание сделать это при соблюдении вполне конкретного условия.

Getty Images/Global Images Ukraine. Манера Дьекереша праздновать забитые мячи вызывает споры среди фанатов

«Если мы выиграем чемпионат, то я расскажу об этом. Обещаю», – заверил шведский форвард «Спортинга».

Впрочем, скаутов и руководителей ряда европейских топ-клубов не слишком то и волнует, что обозначает такая манера Дьекереша праздновать забитые мячи. Для них куда важнее будет попытаться договориться со «Спортингом» о летнем переходе шведского нападающего. Сейчас его активно сватают в «Пари Сен-Жермен» – на место Килиана Мбаппе, который, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Реале». А уж где в итоге окажется Дьекереш, будем следить в летнее трансферное окно, после чего окончательно и поймем, готов ли этот форвард реально покорять вершины топового европейского футбола, или же его реальный уровень – это «Ковентри» и «Спортинг»…