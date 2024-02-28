Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»

Среди событий, которые обратили на себя внимание в 18-м туре УПЛ, был не только сенсационный результат матча «Александрия» – «Шахтер» – 0:0. На следующий день после игры широкую огласку получила информация об участии в ней игрока команды хозяев Ивана Калюжного, который не был заявлен за александрийский клуб. Тогда же ФК «Александрия» на своем сайте разместила официальное заявление по этой ситуации, объяснив ее человеческим фактором.

Насколько известно, дело передано в Контрольно-дисциплинарный комитет, который и должен принять решение в соответствии с существующими в нашем футболе нормами. Это может стоить «Александрии» технического поражения.

Комментарий главного действующего лица этого инцидента, 26-летнего полузащитника Ивана Калюжного, по понятным причинам, был достаточно лаконичным.

– Нужно обращаться в клуб, только с его согласия могу давать интервью, – сказал он. – Как я отреагировал? Никак. Что могу сделать. Если бы я знал о том, что не заявлен, то конечно, не играл бы.

А между тем Sport.ua стало известно, что пока не будет заявления от УПЛ и окончания внутреннего клубного расследования, в котором будет определяться, почему так произошло, «Александрия» никаких комментариев на эту тему давать не будет. Поэтому следует ждать официального заявления александрийского клуба.

В нынешнем сезоне Иван Калюжный провел 13 матчей: в осенней части чемпионата на правах аренды он сыграл 12 поединков в составе черкасского ЛНЗ, а по весне принял участие в упомянутой встрече «Александрии» с «Шахтером».

Ранее экс-гендиректор УПЛ и «Карпат» обвинил «Александрию» и «Шахтер» в сговоре.