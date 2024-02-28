Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат
Владимиру Данилюку было 77 лет
28 февраля из жизни ушел бывший футболист и тренер Владимир Данилюк, прославившийся выступлениями за львовские «Карпаты».
О смерти Данилюка сообщил пресс-атташе «Карпат» Юрий Назаркевич. Сообщается, что у легендарного футболиста была тяжелая болезнь.
Данилюк защищал цвета «Карпат» с апреля 1966 по октябрь 1978, за это время забил 88 голов в чемпионатах СССР, 6 мячей в матчах за Кубок, 34 – в международных товарищеских встречах
Данилюк вместе со львовским клубом в 1969 году стал обладателем Кубка СССР. Также он получал признание Заслуженного тренер Украины в 1990 году.
В 2023 году Данилюк пережил ракетный удар террористов из россии.
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