Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат

28 февраля из жизни ушел бывший футболист и тренер Владимир Данилюк, прославившийся выступлениями за львовские «Карпаты».



О смерти Данилюка сообщил пресс-атташе «Карпат» Юрий Назаркевич. Сообщается, что у легендарного футболиста была тяжелая болезнь.

Данилюк защищал цвета «Карпат» с апреля 1966 по октябрь 1978, за это время забил 88 голов в чемпионатах СССР, 6 мячей в матчах за Кубок, 34 – в международных товарищеских встречах

Данилюк вместе со львовским клубом в 1969 году стал обладателем Кубка СССР. Также он получал признание Заслуженного тренер Украины в 1990 году.

В 2023 году Данилюк пережил ракетный удар террористов из россии.