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Украина. Первая лига
28 февраля 2024, 23:24 |
1439
0

Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат

Владимиру Данилюку было 77 лет

28 февраля 2024, 23:24 |
1439
0
Умер лучший бомбардир в истории львовских Карпат
ФК Карпаты. Владимир Данилюк

28 февраля из жизни ушел бывший футболист и тренер Владимир Данилюк, прославившийся выступлениями за львовские «Карпаты».

О смерти Данилюка сообщил пресс-атташе «Карпат» Юрий Назаркевич. Сообщается, что у легендарного футболиста была тяжелая болезнь.

Данилюк защищал цвета «Карпат» с апреля 1966 по октябрь 1978, за это время забил 88 голов в чемпионатах СССР, 6 мячей в матчах за Кубок, 34 – в международных товарищеских встречах

Данилюк вместе со львовским клубом в 1969 году стал обладателем Кубка СССР. Также он получал признание Заслуженного тренер Украины в 1990 году.

В 2023 году Данилюк пережил ракетный удар террористов из россии.

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Владимир Данилюк смерть Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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