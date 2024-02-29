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Испания
29 февраля 2024, 06:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 06:16
5646
2

Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок

Речь идет про Александра Тымчика, который может заменить Яна Коуту

29 февраля 2024, 06:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 06:16
5646
2
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Испанский футбольный клуб «Жирона», за который выступают два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, нацелился на 27-летнего украинского правого защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика.

Об этом сообщает «Футбол24». По информации источника, руководство жиронцев готова рассмотреть кандидатуру Александра в качестве замены Яну Коуту. Аренда Коуту в «Жироне» завершается по окончанию текущего сезона и дальше, скорее всего, он вернется в «Манчестер Сити».

За Тымчиком в «Жироне» наблюдают уже давно. Александр импонирует Мичелу + выгодная стоимость. Руководство жиронцев планируют выложить за Тымчика не более 3-4 млн евро, а Довбик и Цыганков поспособствуют быстрой адаптации в команде. К тому же, Тымчик уже имеет опыт взаимодействия с Цыганковым на правом фланге (вместе играли в «Динамо»).

Трансфер мог состояться уже этой зимой, однако «Жирона» временно отказалась от этой идеи из-за травмы украинца. К возможному трансферу собираются вернуться в конце кампании.

Тымчик выступает за основную команду Динамо с 2020 года. Всего Александр провел за киевлян 66 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. В сезоне 2023/24 – 16 поединков и 2 забитых мяча. Также у него 15 матчей за сборную Украины – 1 гол и 4 ассиста. Контракт с киевлянами рассчитан до лета 2025 года.

Очень много слухов ходило о том, что «Жирона» хочет приобрести футболиста «Днепра-1» Александра Пихаленка. Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман высказался относительно потенциального трансфера Пихаленка в «Жирону».

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Ян Коуту Александр Пихаленок Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Александр Тымчик Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Футбол 24
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Умник
Топ 10 мира по скорости игроков.
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Lesovij7
Тимчик слишком травматичный
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