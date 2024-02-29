Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок

Испанский футбольный клуб «Жирона», за который выступают два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, нацелился на 27-летнего украинского правого защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика.

Об этом сообщает «Футбол24». По информации источника, руководство жиронцев готова рассмотреть кандидатуру Александра в качестве замены Яну Коуту. Аренда Коуту в «Жироне» завершается по окончанию текущего сезона и дальше, скорее всего, он вернется в «Манчестер Сити».

За Тымчиком в «Жироне» наблюдают уже давно. Александр импонирует Мичелу + выгодная стоимость. Руководство жиронцев планируют выложить за Тымчика не более 3-4 млн евро, а Довбик и Цыганков поспособствуют быстрой адаптации в команде. К тому же, Тымчик уже имеет опыт взаимодействия с Цыганковым на правом фланге (вместе играли в «Динамо»).

Трансфер мог состояться уже этой зимой, однако «Жирона» временно отказалась от этой идеи из-за травмы украинца. К возможному трансферу собираются вернуться в конце кампании.



Тымчик выступает за основную команду Динамо с 2020 года. Всего Александр провел за киевлян 66 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. В сезоне 2023/24 – 16 поединков и 2 забитых мяча. Также у него 15 матчей за сборную Украины – 1 гол и 4 ассиста. Контракт с киевлянами рассчитан до лета 2025 года.

Очень много слухов ходило о том, что «Жирона» хочет приобрести футболиста «Днепра-1» Александра Пихаленка. Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман высказался относительно потенциального трансфера Пихаленка в «Жирону».