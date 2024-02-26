Коммерческий директор Днепра-1 рассказал об интересе Жироны к Пихаленку
Вячеслав Фридман уверен, что Александр Пихаленок заслуживает играть в Европе
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался относительно потенциального трансфера Александра Пихаленка в «Жирону».
«Когда переходил Довбик, с «Жироной» имели контакты Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба непосредственно в «Жироне», им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.
Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как «Жирона». Прямых контактов между клубами пока не было», – сказал Фридман.
Ранее Виктор Цыганков назвал двух украинских игроков, которыми интересовалась «Жирона».
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