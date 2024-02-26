Коммерческий директор Днепра-1 рассказал об интересе Жироны к Пихаленку

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался относительно потенциального трансфера Александра Пихаленка в «Жирону».

«Когда переходил Довбик, с «Жироной» имели контакты Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба непосредственно в «Жироне», им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.

Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как «Жирона». Прямых контактов между клубами пока не было», – сказал Фридман.

Ранее Виктор Цыганков назвал двух украинских игроков, которыми интересовалась «Жирона».