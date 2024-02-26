Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коммерческий директор Днепра-1 рассказал об интересе Жироны к Пихаленку
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 14:54 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:55
197
0

Коммерческий директор Днепра-1 рассказал об интересе Жироны к Пихаленку

Вячеслав Фридман уверен, что Александр Пихаленок заслуживает играть в Европе

26 февраля 2024, 14:54 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:55
197
0
Коммерческий директор Днепра-1 рассказал об интересе Жироны к Пихаленку
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался относительно потенциального трансфера Александра Пихаленка в «Жирону».

«Когда переходил Довбик, с «Жироной» имели контакты Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба непосредственно в «Жироне», им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.

Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как «Жирона». Прямых контактов между клубами пока не было», – сказал Фридман.

Ранее Виктор Цыганков назвал двух украинских игроков, которыми интересовалась «Жирона».

По теме:
Кравец назвал причины неудачи Днепра-1 в матче с Минаем
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ждут в АПЛ. Три английских клуба заинтересовались украинской звездой Жироны
Вячеслав Фридман Александр Пихаленок Днепр-1 Жирона
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Футбол | 25 февраля 2024, 23:20 2
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?

Подопечные Юргена Клоппа получили чек всего в 100 тысяч фунтов стерлингов

Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Футбол | 25 февраля 2024, 17:27 315
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925

Киевский клуб начал 2024 год с победы над харьковчанами

Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Футбол | 26.02.2024, 10:12
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Футбол | 26.02.2024, 12:44
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Футбол | 25.02.2024, 17:35
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 20
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 7
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем