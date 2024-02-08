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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:12
5981
0

Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона

Клуб лично расспрашивал у Виктора о Шапаренко и Пихаленке

08 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:12
5981
0
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков рассказал, что каталонский клуб интересуется двумя полузащитниками из Украины – Николаем Шапаренко из «Динамо» и Александром Пихаленком из «Днепра-1». Руководство жиронского клуба расспрашивало Виктора про этих футболистов.

«Руководство «Жироны» спрашивало у меня про Пихаленка и Шапаренко. Но у них другие ситуации.

У меня была ситуация, что у меня оставалось полгода контракта с «Динамо» и я хотел, чтобы клуб заработал деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, где мог играть на самом высоком уровне и учиться у других», – рассказал Цыганков.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хотела приобрести Пихаленка зимой, но не смогла предложить «Днепру-1» сумму отступных за игрока.

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Александр Пихаленок Николай Шапаренко Динамо Киев Днепр-1 Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник Трендец
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