Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков рассказал, что каталонский клуб интересуется двумя полузащитниками из Украины – Николаем Шапаренко из «Динамо» и Александром Пихаленком из «Днепра-1». Руководство жиронского клуба расспрашивало Виктора про этих футболистов.

«Руководство «Жироны» спрашивало у меня про Пихаленка и Шапаренко. Но у них другие ситуации.

У меня была ситуация, что у меня оставалось полгода контракта с «Динамо» и я хотел, чтобы клуб заработал деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, где мог играть на самом высоком уровне и учиться у других», – рассказал Цыганков.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хотела приобрести Пихаленка зимой, но не смогла предложить «Днепру-1» сумму отступных за игрока.