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  4. Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Испания
23 января 2024, 00:07 |
1964
1

Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины

Александр Пихаленок мог присоединиться к лидеру Ла Лиги

23 января 2024, 00:07 |
1964
1
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

26-летний полузащитник «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок заинтересовал каталонскую «Жирону».

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, «Жирона» хотела предложить «Днепру» за полузащитника 3-4 миллиона евро, но украинский клуб готов продать своего лидера только за 6 миллионов, поэтому трансфер так и не состоялся.

Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее агент лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка Константин Нестеренко рассказал о возможном трансфере футболиста.

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Игорь Цыганык трансферы Жирона Александр Пихаленок Константин Нестеренко Днепр-1 трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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6 млн нормальна ціна за нього. Жирона всіх хоче за копійки купувати.
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