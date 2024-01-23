Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины

26-летний полузащитник «Днепра-1» и сборной Украины Александр Пихаленок заинтересовал каталонскую «Жирону».

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, «Жирона» хотела предложить «Днепру» за полузащитника 3-4 миллиона евро, но украинский клуб готов продать своего лидера только за 6 миллионов, поэтому трансфер так и не состоялся.

Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Ранее агент лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка Константин Нестеренко рассказал о возможном трансфере футболиста.