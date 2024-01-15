Игроком сборной Украины интересуется Жирона
К Пихаленку также проявляют интерес еще три европейских клуба
Агент лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка Константин Нестеренко рассказал о возможном трансфере футболиста.
«Пихаленком интересуется очень много клубов, но вопрос в уровне заинтересованности. Определенные контакты были со многими европейскими клубами: среди них «Жирона», «Монца», «Бешикташ», «Олимпиакос» и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины. Когда будет факт предложения – будем говорить подробнее.
В настоящее время Александр – игрок «Днепра-1». У нас есть договоренность с руководством клуба, что мы будем рассматривать различные варианты продолжения карьеры летом. Клаусула игрока составляет шесть миллионов евро», – рассказал агент.
Ранее Пихаленок был признан лучшим игроком «Днепра-1» в 2023 году.
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