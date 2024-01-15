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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 22:07 | Обновлено 15 января 2024, 22:18
429
0

Игроком сборной Украины интересуется Жирона

К Пихаленку также проявляют интерес еще три европейских клуба

15 января 2024, 22:07 | Обновлено 15 января 2024, 22:18
429
0
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Агент лидера «Днепра-1» Александра Пихаленка Константин Нестеренко рассказал о возможном трансфере футболиста.

«Пихаленком интересуется очень много клубов, но вопрос в уровне заинтересованности. Определенные контакты были со многими европейскими клубами: среди них «Жирона», «Монца», «Бешикташ», «Олимпиакос» и другие. Также были контакты с клубами МЛС, чемпионатов Польши и Украины. Когда будет факт предложения – будем говорить подробнее.

В настоящее время Александр – игрок «Днепра-1». У нас есть договоренность с руководством клуба, что мы будем рассматривать различные варианты продолжения карьеры летом. Клаусула игрока составляет шесть миллионов евро», – рассказал агент.

Ранее Пихаленок был признан лучшим игроком «Днепра-1» в 2023 году.

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Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Жирона
Источник Трибуна
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