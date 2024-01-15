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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 18:13 |
899
0

Обошел Довбика. Днепр-1 назвал лучшего игрока по итогам 2023 года

Александр Пихаленок триумфовал по итогам голосования среди болельщиков

15 января 2024, 18:13 |
899
0
Обошел Довбика. Днепр-1 назвал лучшего игрока по итогам 2023 года
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Болельщики «Днепра-1» выбрали лучшего футболиста команды по итогам 2023 года.

Как сообщает официальный сайт спортклубовцев, им стал полузащитник Александр Пихаленок, набравший по итогам голосования 1446 баллов. Второе место досталось форварду Артему Довбику (764 балла), с начала нынешнего сезона «зажигающему» в испанской Ла Лиге за «Жирону», третьим стал Алексей Гуцуляк (608).

Отметим, что в нынешнем сезоне Пихаленок провел за «Днепр-1» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Александр Пихаленок Днепр-1 лучший игрок Артем Довбик Алексей Гуцуляк болельщики
Источник СК Днепр-1
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