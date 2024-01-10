ФОТО. Второй раз подряд. Довбик – игрок месяца в Жироне
Украинский форвард получил награду за декабрь
Лучшим игроком декабря 2023 года в «Жироне» был признан украинский форвард Артем Довбик. Обладатель приза определяется путем голосования болельщиков.
Довбик выиграл награду лучшему игроку месяца в «Жироне» уже второй раз подряд. Ранее он был признан лучшим в ноябре. Отметим, что по итогам декабря Артем Довбик был признан лучшим не только в «Жироне», но и во всей испанской Ла Лиге.
На счету 26-летнего форварда сборной Украины 11 голов и 6 ассистов в 18 матчах Ла Лиги нынешнего сезона. Стоимость Довбика сейчас оценивается уже в 28 миллионов евро.
❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de desembre ha estat Artem Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/SGa5OPnJri— Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024
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