ВИДЕО. Жирона поздравила Довбика с призом игроку месяца в Ла Лиге

Игроки «Жироны» поздравили форварда команды Артема Довбика с завоеванием приза лучшему игроку декабря в испанской Ла Лиге. «Жирона» у себя в соцсетях показала, как партнеры по команде поздравляли украинского форварда.

В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. В борьбе за награду украинец опередил нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса, вингера мадридского «Реала» Родриго, страйкера «Хетафе» Борху Майораля и вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса.