ВИДЕО. Жирона поздравила Довбика с призом игроку месяца в Ла Лиге
Украинский форвард был признан лучшим в декабре
Игроки «Жироны» поздравили форварда команды Артема Довбика с завоеванием приза лучшему игроку декабря в испанской Ла Лиге. «Жирона» у себя в соцсетях показала, как партнеры по команде поздравляли украинского форварда.
В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. В борьбе за награду украинец опередил нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса, вингера мадридского «Реала» Родриго, страйкера «Хетафе» Борху Майораля и вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса.
🙌 Una felicitació merescuda pel 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de #LALIGAEASPORTS ❤️🤍 pic.twitter.com/MaXTm920wH— Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024
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