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  4. ВИДЕО. Жирона поздравила Довбика с призом игроку месяца в Ла Лиге
Испания
10 января 2024, 15:32 |
747
0

ВИДЕО. Жирона поздравила Довбика с призом игроку месяца в Ла Лиге

Украинский форвард был признан лучшим в декабре

10 января 2024, 15:32 |
747
0
ВИДЕО. Жирона поздравила Довбика с призом игроку месяца в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Игроки «Жироны» поздравили форварда команды Артема Довбика с завоеванием приза лучшему игроку декабря в испанской Ла Лиге. «Жирона» у себя в соцсетях показала, как партнеры по команде поздравляли украинского форварда.

В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в испанской Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. В борьбе за награду украинец опередил нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса, вингера мадридского «Реала» Родриго, страйкера «Хетафе» Борху Майораля и вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Источник ФК Жирона
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