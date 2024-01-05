ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Украинский нападающий «Жироны» получил престижную награду
Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик официально признан лучшим игроком декабря в чемпионате Испании.
В опросе за престижную награду 26-летний футболист обошел нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса, вингера мадридского «Реала» Родриго, страйкера «Хетафе» Борху Майораля и вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса.
В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. Всего на счету бывшего игрока «Днепра-1» 11 голов и 5 ассистов в 18 поединках чемпионата Испании.
Ранее Артем Довбик стал самым результативным игроком сезона в Ла Лиге, обойдя звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема.
🌟🔝 Un mes 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗢.— LALIGA (@LaLiga) January 5, 2024
❤ Artem Dovbyk, delantero del @GironaFC, es el Jugador Del Mes de diciembre en #LALIGAEASPORTS!#PremiosLALIGA#LALIGAPOTM x @easportsfces
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