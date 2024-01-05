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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Испания
05 января 2024, 19:16 |
2903
9

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Украинский нападающий «Жироны» получил престижную награду

05 января 2024, 19:16 |
2903
9
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик официально признан лучшим игроком декабря в чемпионате Испании.

В опросе за престижную награду 26-летний футболист обошел нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса, вингера мадридского «Реала» Родриго, страйкера «Хетафе» Борху Майораля и вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Валлеса.

В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. Всего на счету бывшего игрока «Днепра-1» 11 голов и 5 ассистов в 18 поединках чемпионата Испании.

Ранее Артем Довбик стал самым результативным игроком сезона в Ла Лиге, обойдя звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

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Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига лучший игрок
Источник LaLiga
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Комментарии 9
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avk2307
А Запасной говорил, что если б не пенальти то Довбику только  в Казахстан или Турцию...
Кто ж ошибся?
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+8
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Андрей Залищук
знай наших!!!
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+5
petroif
Блін, приємно коли наші зірки таки світяться💪🇺🇦
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+4
Gargantua
вау, вот это признание
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+3
OKs100
Иностранные фаны называют его "Голдбык" - золотой форвард.
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+3
avk2307
И вот интересно, где таблички с ттд от спорт .юа по тиу ценника Судакова. Кто голосовал? Как определили? Это ж интересно...
Да не про Мудрика, но интересно...
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+2
Владислав Рейский
Даешь теперь торбу голов за СБУ? Наконец нап нормальный опять у нас
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0
easterly
А як справи у мурзіка з сундуковим?
Ответить
0
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