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  4. Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре
Испания
14 декабря 2023, 14:24 |
731
0

Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре

Украинский нападающий получил очередное отличие

14 декабря 2023, 14:24 |
731
0
Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик признан болельщиками лучшим футболистом команды в ноябре.

В последнем месяце осени 26-летний страйкер сыграл 3 матча за «Жирону», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также в его активе 1 поединок в составе национальной сборной Украины.

Всего в сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 15 матчей в чемпионате Испании. На его счету 8 голов и 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Артемом Довбиком интересуются итальянские «Рома», «Интер» Милан и «Ювентус».

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок
Источник ФК Жирона
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