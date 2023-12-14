Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре
Украинский нападающий получил очередное отличие
Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик признан болельщиками лучшим футболистом команды в ноябре.
В последнем месяце осени 26-летний страйкер сыграл 3 матча за «Жирону», отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также в его активе 1 поединок в составе национальной сборной Украины.
Всего в сезоне 2023/24 Артем Довбик провел 15 матчей в чемпионате Испании. На его счету 8 голов и 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что Артемом Довбиком интересуются итальянские «Рома», «Интер» Милан и «Ювентус».
❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de novembre ha estat Artem Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/siQZLtcB6x— Girona FC (@GironaFC) December 14, 2023
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