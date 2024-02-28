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  4. Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:10
1026
7

Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре

Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн

28 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:10
1026
7
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
ФК Шахтер

Бывший гендиректор УПЛ и львовских «Карпат» Александр Ефремов прокомментировал ситуацию вокруг матча 18-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Шахтер» (0:0).

Поскольку за хозяев поля сыграл незаявленный футболист Иван Калюжный, команда Руслана Ротаня может получить техническое поражение.

Александр Ефремов в соцсети Facebook обвинил представителей «Александрии» и «Шахтера» в сговоре:

«Чистое сговор. Дали 4 млн гривен, а может и 8, и те признали свою вину. На фоне возможной потери 50 млн евро от ЛЧ (200 тысяч долларов) – это вообще не деньги. Очередная подковерная победа Шахтера. Уряяя.

И все же я хочу, чтобы было расследование инцидента. Хочу, чтобы дали объяснение все причастные к нему лица: УПЛ, УАФ, Александрия, а также судья и делегат матча. При существующем Регламенте соревнований в УПЛ – такое организационно и технически невозможно».

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Комментарии 7
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Buvellar
100% Соромно олександрія,дуже соромно.З шахтарем і так все зрозуміло.Ось і перша справа для Шевченка,показати хто ж очолив УАФ.Показова справа для всього футбольного суспільства.
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+1
Fant24
Це і так всі знали .А що були сумніви ?
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+1
serhiy
Щось дуже довго ця новина на сайті зявлялася...
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+1
Gargantua
все логично
с потерей Павелко Шахтер уже не может как раньше покупать судей
но можно покупать соперников
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0
Richard Lewis
Закусювати треба
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0
Burevestnik
груповуха     
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0
AK.228
А может быть собака, а может быть ворона…
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-1
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