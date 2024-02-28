Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре

Бывший гендиректор УПЛ и львовских «Карпат» Александр Ефремов прокомментировал ситуацию вокруг матча 18-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Шахтер» (0:0).

Поскольку за хозяев поля сыграл незаявленный футболист Иван Калюжный, команда Руслана Ротаня может получить техническое поражение.

Александр Ефремов в соцсети Facebook обвинил представителей «Александрии» и «Шахтера» в сговоре:

«Чистое сговор. Дали 4 млн гривен, а может и 8, и те признали свою вину. На фоне возможной потери 50 млн евро от ЛЧ (200 тысяч долларов) – это вообще не деньги. Очередная подковерная победа Шахтера. Уряяя.

И все же я хочу, чтобы было расследование инцидента. Хочу, чтобы дали объяснение все причастные к нему лица: УПЛ, УАФ, Александрия, а также судья и делегат матча. При существующем Регламенте соревнований в УПЛ – такое организационно и технически невозможно».