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Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 14:22 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:47
656
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай

Соломон-Отабор не проходил зимние сборы вместе с львовянами

28 февраля 2024, 14:22 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:47
656
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай
ФК Рух. Вив Соломон-Отабор

28-летний правый вингер львовского «Руха» Вив Соломон-Отабор получил статус свободного агента и продолжит свою карьеру в Китае.

Нигериец с британским гражданством подписал контракт с клубом высшего дивизиона Поднебесной – «Цанчжоу Майти Лайонс».

Отметим, что в нынешнем сезоне Соломон-Отабор сыграл за «Рух» 14 матчей в УПЛ (662 минуты игрового времени), без результативных действий.

Зимой футболист не проходил учебно-тренировочный сбор с командой в Словении.

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Вив Соломон-Отабор Рух Львов свободный агент Цанчжоу Майти Лайонс трансферы УПЛ
Источник ФК Рух Львов
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