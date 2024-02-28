ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай

28-летний правый вингер львовского «Руха» Вив Соломон-Отабор получил статус свободного агента и продолжит свою карьеру в Китае.

Нигериец с британским гражданством подписал контракт с клубом высшего дивизиона Поднебесной – «Цанчжоу Майти Лайонс».

Отметим, что в нынешнем сезоне Соломон-Отабор сыграл за «Рух» 14 матчей в УПЛ (662 минуты игрового времени), без результативных действий.

Зимой футболист не проходил учебно-тренировочный сбор с командой в Словении.