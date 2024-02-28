Украина. Премьер лига28 февраля 2024, 14:22 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха переехал свободным агентом в Китай
Соломон-Отабор не проходил зимние сборы вместе с львовянами
28 февраля 2024, 14:22 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:47
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28-летний правый вингер львовского «Руха» Вив Соломон-Отабор получил статус свободного агента и продолжит свою карьеру в Китае.
Нигериец с британским гражданством подписал контракт с клубом высшего дивизиона Поднебесной – «Цанчжоу Майти Лайонс».
Отметим, что в нынешнем сезоне Соломон-Отабор сыграл за «Рух» 14 матчей в УПЛ (662 минуты игрового времени), без результативных действий.
Зимой футболист не проходил учебно-тренировочный сбор с командой в Словении.
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