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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 20:47 | Обновлено 21 января 2024, 20:54
1249
0

Английский легионер покинул львовский Рух перед сборами в Словении

Команда УПЛ отправилась на сборы без Вива Соломона-Отабора

21 января 2024, 20:47 | Обновлено 21 января 2024, 20:54
1249
0
Английский легионер покинул львовский Рух перед сборами в Словении
ФК Рух Львов. Вив Соломон-Отабор

Как стало известно Sport.ua, вечером сегодня, 21 января, футболисты львовского «Руха» отправились в Словению, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона.

В составе делегации «Руха» отсутствуют не только полузащитники Алексей Довгий, Марьян Мысик, и аргентинец Фабрисио Альваренга, которых выставили на трансфер, но и еще один легионер – британец Вел Соломон-Отабор, отыгравший осенью 14 матчей УПЛ. Похоже, на него тренерский штаб львовян тоже уже не рассчитывает.

В расположении «Руха» в Словении будет находиться и несколько игроков из молодежного состава и «Руха-2», выступающего во Второй лиге.

Первые спарринги подопечные Виталия Пономарева проведут 26 января, когда в один день встретятся с «Домжале» (Словения) и «Сараево» (Босния и Герцеговина).

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Рух Львов инсайд учебно-тренировочные сборы трансферы Вив Соломон-Отабор трансферы УПЛ Рух-2 Львов Алексей Довгий Фабрисио Альваренга Марьян Мысык
Источник Sport.ua
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