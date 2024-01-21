Английский легионер покинул львовский Рух перед сборами в Словении

Как стало известно Sport.ua, вечером сегодня, 21 января, футболисты львовского «Руха» отправились в Словению, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона.

В составе делегации «Руха» отсутствуют не только полузащитники Алексей Довгий, Марьян Мысик, и аргентинец Фабрисио Альваренга, которых выставили на трансфер, но и еще один легионер – британец Вел Соломон-Отабор, отыгравший осенью 14 матчей УПЛ. Похоже, на него тренерский штаб львовян тоже уже не рассчитывает.

В расположении «Руха» в Словении будет находиться и несколько игроков из молодежного состава и «Руха-2», выступающего во Второй лиге.

Первые спарринги подопечные Виталия Пономарева проведут 26 января, когда в один день встретятся с «Домжале» (Словения) и «Сараево» (Босния и Герцеговина).