Как стало известно Sport.ua, после завершения первого этапа подготовки к весенней части сезона львовский «Рух» выставил на трансфер трех футболистов.

Среди них: полузащитники Алексей Довгий, Марьян Мысык и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга.

Это квалифицированные футболисты, но они не вписываются в игровые схемы, которые сейчас находятся на вооружении у львовской команды.

Тренерский штаб «Руха» планирует пересмотреть нескольких потенциальных новичков на сборе в Словении, куда подопечные Виталия Пономарева отправляются 21 января.

Один из лидеров «Руха» Алексей Сыч травмировался в спарринге с «Минаем» (3:1).