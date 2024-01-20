Львовский Рух выставил на трансфер трех футболистов
Алексей Довгий, Марьян Мысык и Альваренга не подходят под модель игры команди
Как стало известно Sport.ua, после завершения первого этапа подготовки к весенней части сезона львовский «Рух» выставил на трансфер трех футболистов.
Среди них: полузащитники Алексей Довгий, Марьян Мысык и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга.
Это квалифицированные футболисты, но они не вписываются в игровые схемы, которые сейчас находятся на вооружении у львовской команды.
Тренерский штаб «Руха» планирует пересмотреть нескольких потенциальных новичков на сборе в Словении, куда подопечные Виталия Пономарева отправляются 21 января.
Один из лидеров «Руха» Алексей Сыч травмировался в спарринге с «Минаем» (3:1).
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