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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 03:50 | Обновлено 20 января 2024, 03:58
225
0

Львовский Рух выставил на трансфер трех футболистов

Алексей Довгий, Марьян Мысык и Альваренга не подходят под модель игры команди

20 января 2024, 03:50 | Обновлено 20 января 2024, 03:58
225
0
Львовский Рух выставил на трансфер трех футболистов
ФК Рух. Алексей Довгий

Как стало известно Sport.ua, после завершения первого этапа подготовки к весенней части сезона львовский «Рух» выставил на трансфер трех футболистов.

Среди них: полузащитники Алексей Довгий, Марьян Мысык и аргентинский легионер Фабрисио Альваренга.

Это квалифицированные футболисты, но они не вписываются в игровые схемы, которые сейчас находятся на вооружении у львовской команды.

Тренерский штаб «Руха» планирует пересмотреть нескольких потенциальных новичков на сборе в Словении, куда подопечные Виталия Пономарева отправляются 21 января.

Один из лидеров «Руха» Алексей Сыч травмировался в спарринге с «Минаем» (3:1).

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Рух Львов Фабрисио Альваренга Марьян Мысык Алексей Довгий трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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