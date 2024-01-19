Один из лидеров Руха травмировался в спарринге с Минаем

Как стало известно Sport.ua, в первом в 2024 году контрольном поединке «Руха» – с «Минаем» (3:1) – получил травму один из лидеров львовского клуба.

На 26-й минуте Алексей Сыч вынужден был попросить замену. Правый защитник «Руха» повредил голеностоп. Ему пришлось воспользоваться услугами МРТ. Насколько серьезна травма, станет известно завтра, 20 января.

Этим контрольным матчем подопечные Виталия Пономарева завершили первый этап подготовки к весенней части сезона. После дня отдыха 21 января львовская команда отправится на сбор в Словению, где планирует провести 10 спаррингов.