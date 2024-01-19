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Товарищеские матчи
Рух Львов
19.01.2024 16:00 – FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 21:05 | Обновлено 19 января 2024, 22:10
562
0

Дубль Климчука. Рух переиграл Минай в товарищеском матче

На клубной базе «Руха» команды провели первый в 2024 году спарринг

19 января 2024, 21:05 | Обновлено 19 января 2024, 22:10
562
0
Дубль Климчука. Рух переиграл Минай в товарищеском матче
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Львовское «Рух» благодаря дублю Климчука и голу Столярчука уверенно победило команду «Минай» из Закарпатья со счетом 3:1 в первом в 2024 году спарринге.

«Рух» на клубной базе провел первый в 2024 году спарринг, а соперником «желто-черных» стал «Минай». Львовяне вышли на эту товарищескую игру в боевом составе и начали владеть инициативой с первых минут. Так, Климчук уже на 3-й минуте отозвался на подачу Романа и бил головой – вратарь поймал мяч. Затем Эдсон несколько раз пробивал издалека, но его выстрелы не попадали в ворота.

На 37-й минуте голкипер закарпатцев Кемкин вышел из ворот и принял мяч за пределами штрафной, где его обокрал Сапуга: голкипер «Миная» вынужден был фолить, за что получил прямую красную карточку. Впрочем, по договоренности команд, они остались в равных составах и место Кемкина в воротах занял другой голкипер закарпатцев.

А на 43-й минуте «Минай» открыл счет в матче: Кораблин вошел в штрафную и заработал право на пенальти, который он сам и реализовал (1:0). Но уже через несколько минут Роман заработал пенальти для «Руха», а Климчук уверенно пробил с «точки» и сравнял счет (1:1).

Второй тайм также более активно начали «руховцы». В частности, хорошую возможность оформить дубль имел Климчук – нападающий «желто-черных» вышел на ударную позицию и опасно пробивал, но вратарь парировал этот выстрел. Далее «Рух» контролировал мяч и пытался создать моменты с флангов. Однако остроты у ворот «Миная» не возникало. На 76-й минуте Эдсон получил второе предупреждение и покинул поле, но, как и в случае с Кемкиным, количество игроков на поле не изменилось – бразильского легионера сменил Касарда.

На 81-й минуте Климчук принял мяч в штрафной, где его снесли защитники закарпатской команды. Юрий спокойно качнул вратаря и реализовал одиннадцатиметровый, выведя «Рух» вперед (2:1). В конце игры желто-черные отличились в третий раз: Рунич прострелил с фланга, а Холод направил мяч в сторону ворот, где Столярчук оказался и реализовал свой момент (3:1).

В итоге зафиксирована уверенная победа «Руха» со счетом 3:1. 21 января львовяне отправятся на сборы в Словению, где сыграют 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.

Товарищеский матч. 19 января 2024 года. Винники, НТБ «Рух».

Рух (Львов) – Минай – 3:1 (1:1)

Голы: Климчук, 45 (пен.), 82 (пен.), Столярчук, 88 – Кораблин, 43 (пен.)

Рух: Ледвий, Сыч (Касарда, 26, Столярчук, 46), Холод, Дидык, Роман, Эдсон (Касарда, 76), Сапуга, Пастух, Рунич, Квасница, Климчук

Предупреждения: Эдсон, 36, Касарда, 86

Удаления: Кемкин, 37 (прямая красная), на просмотре, 81 (прямая красная) – Эдсон, 76 (второе предупреждение)

Видеозапись матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Столярчук (Рух Львов).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
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Рух Львов Минай товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух - Минай Юрий Климчук Андрей Столярчук (футболист) Тимур Кораблин
Источник ФК Рух Львов
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