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19 января 2024, 22:43 | Обновлено 19 января 2024, 22:50
182
0

ПОНОМАРЕВ: «Сыч получил травму, поставили Рунича, могу его похвалить»

Главный тренер «Руха» поделился мыслями о победном спарринге с «Минаем»

19 января 2024, 22:43 | Обновлено 19 января 2024, 22:50
182
0
ПОНОМАРЕВ: «Сыч получил травму, поставили Рунича, могу его похвалить»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился мыслями о победном спарринге с «Минаем» (3:1), привлечении воспитанников академии к матчам первой команды и планах на трансферном рынке.

– Как вы оцените игру «желто-черных» в товарищеской игре с «Минаем»?

– Результат сейчас – не главная наша цель, но мы довольны тем, как сыграла команда. Ребята сейчас получают серьезные нагрузки и интенсивно отработали в поле, держали высокий темп. Конечно, как и в каждом поединке, были ошибки. Впрочем, в общем, ребята выполнили то, о чем им говорил тренерский штаб. Нам противостояла хорошая команда с новым тренерским штабом, который хочет доказать, что они двигаются в правильном направлении. Минай еще навяжет конкуренцию своим соперникам, и ни одна команда не сможет просто обыграть закарпатцев в матчах УПЛ.

– В первом тайме Алексей Сыч получил травму, и на его позиции дальше играл Василий Рунич. Что можно сказать о его действии на не совсем привычной для него позиции?

– Алексей Сыч получил травму, и мы были вынуждены поставить Василия Рунича на позицию правого защитника. Я доволен тем, как он там отыграл. Это не новый опыт для него, ведь Василий раньше несколько матчей уже играл на этой позиции. Наш тренерский штаб хочет, чтобы футболисты были универсальны и могли играть на нескольких позициях. Следовательно, я могу только похвалить Рунича за эту игру. Что касается Сыча, то ему будут делать МРТ. Надеюсь, травма будет не серьезной, но, вероятно, какой-то период подготовки он пропустит.

– В конце игры был удален Эдсон: почему он так сыграл в том эпизоде?

– Эдсон качественно отыграл поединок с «Минаем», но ему еще не хватает физических кондиций. Он эмоциональный футболист, но нужно контролировать эти эмоции – мы работаем над этим и продолжим это делать. Сегодня была товарищеская игра, а в чемпионате такими действиями он может подвести команду.

– Сегодня игровое время получили Назар Касарда и Андрей Столярчук, а последний еще и отличился забитым мячом. Или и дальше воспитанники академии «Руха» будут получать возможность проявить себя в первой команде?

– Мы будем еще больше привлекать молодежь к матчам первой команды – это наша философия. Конечно, впереди у них много работы, но они теперь радуют своей игрой и отношением к тренировочному процессу. Кому нужно больше времени для адаптации, кому меньше, но всем это время необходимо, чтобы проявить себя в первой команде. Они еще должны понять требования тренерского штаба и привыкнуть к взрослому футболу, ведь он значительно отличается от юношеского.

– Одной из самых горячих тем межсезонья есть трансферы. «Рух» планирует кого-то подписать зимой?

– «Рух» ведет переговоры с несколькими футболистами. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы хотим, чтобы играли наши воспитанники, и мы делаем ставку именно на них. Я считаю, что мы должны довериться воспитанникам академии, ведь если мы будем покупать старших опытных игроков, то наша молодежь получит меньше времени и возможности проявить себя. В то же время, это не искусственный процесс, ведь в первом круге наши молодые футболисты хорошо играли и демонстрировали качественные результаты. У нас самая молодая команда в УПЛ, и думаю, что мы выбрали правильную стратегию.

– Как дальше будет проводиться тренировочный процесс «Руха»?

– Теперь нас ждут сборы в Словении. Команда будет готовиться по плану. Мы должны в хороших кондициях подойти к матчам УПЛ. Вся работа на сборах будет базироваться на развитии наших принципов игры. После анализа матчей первого круга чемпионата был проведен анализ и определено, какие ошибки следует исправить. Ребятам еще не очень хватает опыта, так что у нас впереди много работы.

Я доволен отношением игроков к работе и тем, как они сейчас набирают форму. Благодарю основателя клуба Григория Козловского за качественные условия подготовки. Мы прошли первый этап сборов, но теперь нужно иметь практику на травяных полях. Ведь мы готовились именно на искусственном газоне.

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Источник ФК Рух Львов
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