Рух – Минай – 3:1. Дубль Климчука, травма Сыча. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор контрольного поединка на базе львовского клуба
Львовское «Рух» благодаря дублю Климчука и голу Столярчука уверенно победило команду «Минай» из Закарпатья в первом в 2024 году спарринге.
Pафиксирована уверенная победа «Руха» со счетом 3:1. 21 января львовяне отправятся на сборы в Словению, где сыграют 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.
Товарищеский матч
19 января 2024 года. Винники, УТБ Рух
Рух (Львов) – Минай – 3:1 (1:1)
Голы: Климчук, 45 (пен.), 82 (пен.), Столярчук, 88 – Кораблин, 43 (пен.)
Видео голов и обзор матча
События матча
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