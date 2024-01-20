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Товарищеские матчи
Рух Львов
19.01.2024 16:00 – FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 01:05 | Обновлено 20 января 2024, 01:42
22
0

Рух – Минай – 3:1. Дубль Климчука, травма Сыча. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного поединка на базе львовского клуба

20 января 2024, 01:05 | Обновлено 20 января 2024, 01:42
22
0
Рух – Минай – 3:1. Дубль Климчука, травма Сыча. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

Львовское «Рух» благодаря дублю Климчука и голу Столярчука уверенно победило команду «Минай» из Закарпатья в первом в 2024 году спарринге.

Pафиксирована уверенная победа «Руха» со счетом 3:1. 21 января львовяне отправятся на сборы в Словению, где сыграют 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.

Товарищеский матч

19 января 2024 года. Винники, УТБ Рух

Рух (Львов) – Минай – 3:1 (1:1)

Голы: Климчук, 45 (пен.), 82 (пен.), Столярчук, 88 – Кораблин, 43 (пен.)

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Столярчук (Рух Львов).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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