Львовское «Рух» благодаря дублю Климчука и голу Столярчука уверенно победило команду «Минай» из Закарпатья в первом в 2024 году спарринге.

Pафиксирована уверенная победа «Руха» со счетом 3:1. 21 января львовяне отправятся на сборы в Словению, где сыграют 10 спаррингов с соперниками из Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии.

Товарищеский матч

19 января 2024 года. Винники, УТБ Рух

Рух (Львов) – Минай – 3:1 (1:1)

Голы: Климчук, 45 (пен.), 82 (пен.), Столярчук, 88 – Кораблин, 43 (пен.)

Видео голов и обзор матча