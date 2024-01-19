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Товарищеские матчи
Рух Львов
19.01.2024 16:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 14:02 | Обновлено 19 января 2024, 14:05
114
0

Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 16:00 товарищеский матч

19 января 2024, 14:02 | Обновлено 19 января 2024, 14:05
114
0
Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В пятницу, 19 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся команды «Рух» Львов и «Минай».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, львовский «Рух» первую часть подготовки к весенней части сезона-2023/2024 проводит на клубной базе. 21 января команда должна отправиться на сбор в Словению, где проведет 10 спаррингов.

Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Рух Львов Минай смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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