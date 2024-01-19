В пятницу, 19 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся команды «Рух» Львов и «Минай».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, львовский «Рух» первую часть подготовки к весенней части сезона-2023/2024 проводит на клубной базе. 21 января команда должна отправиться на сбор в Словению, где проведет 10 спаррингов.

Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция