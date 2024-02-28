Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ

В первом же весеннем туре УПЛ грянула сенсация: «почти лучший «Шахтер» в истории» не смог обыграть «Александрию», которая прописалась на дне турнирной таблицы.

Однако радость команды Руслана Ротаня после ничьей с «горняками» была недолгой. Оказалось, что за «Александрию» сыграл Иван Калюжный, которого клуб из Кировоградщины почему-то не успел заявить на вторую часть сезона (осеннюю половину чемпионата Калюжный провел в аренде в ЛНЗ).

Новость о «проколе» александрийцев с Калюжным первыми подхватили СМИ. «Александрии» пришлось реагировать. И клуб признал, что ошибся: Калюжный действительно не был заявлен на матч.

«Александрия» быстро нашла виновного: спортивный директор получил от ворот поворот. Александрийцы также извинились перед болельщиками, однако факт признания вины и «искреннее раскаяние» их, к сожалению, не спасут. Потому что, согласно регламенту соревнований, теперь на «Александрию» ждут серьезные санкции.

Конкретно – аннулирование результата игры с «Шахтером» (0:0) и техническое поражение, ибо этот случай «прямехонько» ложится в статью 13.7 Регламента УПЛ.

Осталось дождаться официального вердикта КДК УАФ. О том, что этот инцидент передан на рассмотрение Контрольно-Дисциплинарного комитета, отрапортовал клуб из Александрии. И вердикт «карающего меча» УАФ вряд ли будем иным: техническое поражение «Александрии» и техническая победа «Шахтера», – ибо данный случай есть ни что иное, как «норма прямого действия».

Очень обидно за команду Ротаня. Мы ее критиковали нещадно за первый круг. Но за игру против действующего чемпиона команду нужно похвалить. На ничью она заслужила. Жаль, что получит поражение.

Жаль, что «Шахтер» получит победу, которую не заслужил. Наверняка это понимают и в донецком клубе, но вряд ли откажутся от такого «подарка». Закон есть закон.

Произошедшее в матче 18 тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» нечасто случается в футболе. Однако и первооткрывателями в этой связи ФК «Александрия» не стал. В не такой уже и долгой истории проведения независимых чемпионатов Украины случаев, когда командам по той или иной причине засчитывались технические поражения/победы, было больше десятка. Есть повод вспомнить наиболее резонансные из них.

Показательно, что участие в игре незаявленного игрока – лишь один из факторов, послуживший для итогового «технаря». Были и другие причины для столь сурового вердикта КДК.

Однако, пользуясь случаем, предлагаю начать исторический экскурс со случаев, аналогичных александрийскому.

По причине незаявленного футболиста

Первый такой случай был зафиксирован очень давно: на заре становления чемпионата страны. А именно – во втором туре розыгрыша второго по счету чемпионата Украины.

«Таврия» принимала «Кремень». И победила 2:0. Однако в итоге вместо победы действующий чемпион получил баранку. Потому что за симферопольцев сыграл Евгений Драгунов, который должен был пропускать поединок из-за перебора дисциплинарных наказаний.

«Лишних» карточек Драгунов насобирал еще в первом чемпионате страны, когда выступал за «Шахтер». Таврийцы просто не уследили за этим фактом. И получили техническое поражение от КДК ФФУ.

Аналогичный инцидент был зафиксирован в 2001 году, в матче двух «Металлургов» – запорожского и мариупольского. Запорожцы выиграли 1:0, но из-за того, что в их составе сыграл дисквалифицированный Виктор Мельник, результат был пересмотрен на заседании КДК. И запорожцы получили «неуд». То есть техническое поражение. В свою очередь, команда из Мариуполя получила техническую победу.

Еще более свежий пример, точнее, самый свежий, если не считать недавнюю игру в Александрии – финиш минувшего сезона. Тогда, в матче 30 тура, встретились «Минай» и «Заря». Подопечные тогда еще Патрика ван Леувена без проблем переиграли подопечных тогда еще Владимира Шарана – 3:0. Однако триумфатором по факту все равно оказалась закарпатская команда.

За «Зарю» отыграл Дмитрий Мишнев, которого не было в заявке на матч. В итоге луганчанам решением КДК было засчитано техническое поражение 0:3, а закарпатцам – техническая победа 3:0.

ФК Заря. Дмитрий Мишнев

Поговаривают, что «Заря» неслучайно заиграла Мишнева в том поединке. Дело в том, что тогда определялась судьба второй путевки от УПЛ в Лигу чемпионов, и на нее претендовали «Днепр-1» и «Заря». Дабы соблюсти субординацию, «младший брат» в такой вот способ якобы решил подсобить «старшему».

Однако самый резонансный эпизод с участием незаявленного игрока одной из наших команд случился не в УПЛ, а на евроарене.

Произошло это в августе 2012 года. В первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы киевский «Арсенал» встречался со словенской «Мурой». И легко выиграл – 3:0.

Но музыка в клубе Рабиновича играла недолго. Оказалось, что за команду Кучука сыграл Эрик Матуку, не отбывший дисквалификацию, «заработанную» на прежнем рабочем месте.

«Канониров» УЕФА наградил технарем – 0:3.

В Мариборе киевляне лезли из кожи вон, чтобы отыграть фору в три мяча. Но немного не дотянули: выиграли «лишь» 2:0.

Из-за неумения правильно считать

Забавный момент случился в том же 2012 году, но уже в чемпионате Украины. В Луганске встречались «Заря» и «Днепр». В конце первого тайма наставнику днепрян Хуанде Рамосу пришлось вносить экстренные коррективы в игру, и он в спешке вместо травмированного игрока выпустил на поле Канкаву.

Оказалось, что грузинский футболист, выйдя на поле, превысил лимит на легионеров (можно было выпускать одновременно семь иностранцев, а тут получилось восемь).

Во время перерыва тренерский штаб «Днепра» осознал свою оплошность. Но исправить ситуацию уже не было никакой возможности.

«Днепр» тот матч благополучно проиграл – 2:3. Но последнее слово все равно оказалось за КДК. Его решением днепрянам присудили 0:3, луганчанам – 3:0.

Из-за погодных условий

Доселе наиболее часто встречаемая в УПЛ причина для техпоражений.

Случаев, когда из-за нелетной погоды та или иная команда не успевала вовремя прибыть на игру, хватало. Как и моментов, когда хозяин поля из-за непогоды не мог обеспечить готовность этого самого поля к игре.

Один из самых первых эпизодов из этой «серии», приведший к техническому поражению, случился в 1996 году. Тогда «Волынь» не смогла прибыть на матч в Симферополь. Не смогла не просто так, а по серьезной причине: аэропорт не принимал рейсы из-за сильного урагана. Матч можно было перенести на другую дату, но «Таврия» уперлась. И «Волыни» засчитали техническое поражение, а крымчанам – техпобеду.

Один в один эпизод с того же далекого 1996 года, когда на игру в Запорожье против «Металлурга» не долетел ЦСКА. Из-за нелетной погоды армейцы не смогли приземлиться в Запорожье и вернулись в Киев. Итог: «Металлург» – 3:0, ЦСКА – 0:3.

В 2007 году – снова технарь из-за непогоды. В этот раз пострадала «Ворскла». Из-за снегопада аэропорт в Луганске был закрыт. Полтавская команда пересела на автобус, надеясь попасть на игру против «Зари».

До места назначения полтавчане таки добрались. Но позже времени начала игры. «Заря» играть позже отказалась. И заработала 3:0. А Полтава – 0:3.

Непригодное состояние газона тоже аукалось клубам-хозяевам. В феврале 2005 года должен был состояться матч «Борисфен» - «Ворскла». Но по причине снежной бури поле бориспольского стадиона оказалось непригодным для матча. КДК посчитал, что «Борисфен» не сделал все необходимое для организации поединка. Полтавчане в итоге получили три легкие очка, «Борисфен» - поражение 0:3.

Последний по счету пример – датирован декабрем 2020 года. Тогда на стадионе «Зирка» «Ингулец» должен был принимать «Шахтер». Но не принял. Официальные лица матча – делегат УАФ и судья – не разрешили играть на промерзшем газоне.

На заседании КДК «Ингульцу» присудили 0:3, «Шахтеру» - техническую победу.

Из-за политики

Были и такие инциденты.

Поздней осенью 2004 года, в самый разгар Оранжевой Революции, «Закарпатье» должно было сыграть против «Таврии». Перед вылетом в Симферополь на стадионе в Ужгороде был проведен обыск правоохранительными органами. Там вроде бы нашли оружие. Футболисты «Закарпатья» долгое время находились на стадионе под замком.

Губернатор Закарпатья запретил команде лететь в Крым. ПФЛ пыталась перенести игру в другой город, и на другую дату, но «Таврия» заупрямилась. И «Закарпатью» было присуждено КДК техническое поражение. Ну, а «Таврии» - техническая победа.

Отнесем сюда и случай из 2017 года, когда «Динамо» отказалось лететь в Мариуполь «по соображениям безопасности». Киевский клуб обратился в ФФУ с просьбой перенести игру из Мариуполя в другой город. ФФУ «бело-синим» отказала, и те тоже стали в позу: на игру не полетели.

В итоге «Мариуполь» получил техническую победу, а «Динамо» - техническое поражение. Это поражение динамовцы оспаривали в Лозанне, но швейцарский суд доказал правоту ФФУ.

Из-за болельщиков

«12-й игрок» порой не помогает, а мешает. В декабре 2014 года играли «Волынь» и «Металлист». Лучане уступали 1:2, и местные болельщики не только поддерживали свою команду, но и очень остро реагировали на действия «людей в черном».

За несколько минут до финального свистка фаны ринулись на поле. Судья остановил игру и был вынужден ретироваться.

Матч так и не был доигран. КДК присудил «Волыни» техническое поражение, а «Металлисту» – победу.

«Волынь» отметилась еще одним подобным матчем. В 2017 году лучане играли на выезде с «Днепром». То был матч последнего тура. Обеим командам уже ничего не было нужно: обе покидали элитный дивизион (а «Днепр» вообще прощался с футболом).

Болельщики «Днепра» устроили для своих любимцев пиротехническое шоу. Из-за этого шоу в середине второго тайма игра была остановлена. И больше не возобновлялась.

КДК наказал хозяев техпоражением, а гостей – техпобедой.

Из-за вирусов

Весной 2007 года накануне игры с «Металлистом» многие футболисты «Карпат» слегли с гриппом. По разным данным, «выпало» от восьми до двенадцати игроков.

Руководство львовского клуба попросило перенести матч. ПФЛ была не против. Поначалу не против был и «Металлист». Но затем, поняв, что можно по легкому срубить три очка, пошел в отказ.

Харьковчане прилетели во Львов на игру. Но львовяне на игру не вышли.

КДК засчитал гостям техническую победу, а хозяевам – поражение.

Еще более резонансный случай по данной теме произошел с национальной сборной Украины в 2020 году.

В последнем туре Лиги наций команда Андрея Шевченко должна была играть на выезде со Швейцарией. Но из-за вспышки коронавируса в нашей команде, УЕФА отменил матч.

Хозяева получили дармовые три очка и сохранили прописку в лиге А, «сине-желтые», получив техническое поражение, опустились в лигу В…