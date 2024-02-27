Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку

Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте признал, что в матче чемпионата Украины против «Шахтера» на поле вышел Иван Калюжный, которого не внесли в заявку на вторую часть сезона.

Игрок вернулся из аренды в ЛНЗ, а клуб не заявил его, хотя признает, что должен был это сделать. Сообщается, что от должности отстранен спортивный директор.

Клуб объяснил это так: При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе «Рапорт арбитра» система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Дело уже передали в контрольно-диспциплинарый комитет УАФ.

Матч завершился со счетом 0:0, но теперь, очевидно, команда Руслана Ротаня получит техническое поражение 0:3, а «Шахтер» пополнит таблицу тремя очками по итогам этого тура.

В случае технического поражения у «Александрии» будет 16 очков и 11-е место, а «Шахтер» наберет 34 пункта и станет третьим.