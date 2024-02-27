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  4. Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 21:31 | Обновлено 27 февраля 2024, 22:00
7793
211

Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку

Клуб готов к тому, что получит 0:3 по итогам матча

27 февраля 2024, 21:31 | Обновлено 27 февраля 2024, 22:00
7793
211
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте признал, что в матче чемпионата Украины против «Шахтера» на поле вышел Иван Калюжный, которого не внесли в заявку на вторую часть сезона.

Игрок вернулся из аренды в ЛНЗ, а клуб не заявил его, хотя признает, что должен был это сделать. Сообщается, что от должности отстранен спортивный директор.

Клуб объяснил это так: При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе «Рапорт арбитра» система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Дело уже передали в контрольно-диспциплинарый комитет УАФ.

Матч завершился со счетом 0:0, но теперь, очевидно, команда Руслана Ротаня получит техническое поражение 0:3, а «Шахтер» пополнит таблицу тремя очками по итогам этого тура.

В случае технического поражения у «Александрии» будет 16 очков и 11-е место, а «Шахтер» наберет 34 пункта и станет третьим.

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Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Иван Калюжный
Источник ФК Александрия
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Комментарии 214
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AleksDnipro
Haha, classic. Іржаві вже тут як тут, пишаються такими перемогами, просто як типова русня, що пишалася взяттям зруйнованого Маріуполя. Олександрії можна тільки побажати вилетіти з УПЛ, якщо не в цьому, то в наступному сезоні.
"Цирк поїхав, клоуни залишились" (с)
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+13
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PUMA
Ну впринципи "кабинетный чемпион" оправдывает свое неофициальное название
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+11
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pricolist
І це професійний клуб, який не може заявити гравця... 
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+10
Pavel_i_CO
Як можна не заявлений гравець потрапити в офіційний протокол делегата матчу?
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Я гадаю що якби була премія "тотальний пиз.ець" то український футбол її б кожен рік брав, починаючи з 15-го
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+7
Показать Скрыть 23 ответа
Pavel_i_CO
З'явився новий, офіційний спосіб грати договірняки)
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+7
D1927K
Цирк бл.ть з клоунами, якщо це ще й на шару в шо я не вірю, то гнати проф непридатних нах.й з клубу
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+6
ZANREGENT1993
КДК ,вы должны засчитать ДК техническую победу в матче с Минаем! по РЕГЛАМЕНТУ НА СТАДИОНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! ОСВЕЩЕНИЕ!!!!
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+6
Лига Конференций Без Динамо
Ржавое пидapacье. Деpьмoм были, деpьмoм навсегда останутся
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+6
Показать Скрыть 5 ответов
avk2307
Треба в УЄФА ще написати і Марсель перевірити....
А то самі знаєте ті африканці весь час з документами проблеми у них
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+5
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Boodya
Це точно реклама УПЛ😂😂 давайте 2 для перегляду😂
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+5
ortomir
Вірно, що Олександрії зарахували поразку. Але шахта не виграла, було б справедливо лишити їм очко.
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+5
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ortomir
Золоті медалі можна вручати, немає ніякого сенсу продовжувати цей цирк. 
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+5
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Darkness1984
Я щось нічого не зрозумів! То система глюкнкла чи його все таки не внесли? 
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+4
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wojsergivan
Вопрос сколько кроты заплатили александрии???????
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+4
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Павло
Наш чемп, цирк під назвою УПЛ, вже і так нижче плінтусу за всіма показниками, а тепер його ще отакими ідіотськими скандалами добивають... 
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+4
avk2307
Хоча якщо система УПЛ спийняла при подачі заявки на гру як заявленого, то може і є шанси. Але не з рудими кіпріотами з скм . то якби проти Минаю, то може...
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+4
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Gargantua
пани ляглы и просят (с)
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+4
Павло
Непогана така реклама для новоствореного УПЛ.ТБ
Заплатив вболівальник за перегляд, дивиться матч, радіє або засмучується від результату -  а через день йому повідомляють, що на полі був Василь Кривожопенко, у якого відсутня довідка про щеплення від сказу і результат матчу анульовано 
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+3
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avk2307
Наступний Кривбас у кіпрських скмщиків. Треба Кривбасу перевірити чи може Вернидуб керувати при цьому ще в ЗСУ перебуваючи.  У людей з фк шахтар давно відсутні будь які поняття про чесну гру.
А Олександрійці лопухи якщо справді так зробили, а може в них також завівся кріт?
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+3
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