Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Клуб готов к тому, что получит 0:3 по итогам матча
Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте признал, что в матче чемпионата Украины против «Шахтера» на поле вышел Иван Калюжный, которого не внесли в заявку на вторую часть сезона.
Игрок вернулся из аренды в ЛНЗ, а клуб не заявил его, хотя признает, что должен был это сделать. Сообщается, что от должности отстранен спортивный директор.
Клуб объяснил это так: При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе «Рапорт арбитра» система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.
Дело уже передали в контрольно-диспциплинарый комитет УАФ.
Матч завершился со счетом 0:0, но теперь, очевидно, команда Руслана Ротаня получит техническое поражение 0:3, а «Шахтер» пополнит таблицу тремя очками по итогам этого тура.
В случае технического поражения у «Александрии» будет 16 очков и 11-е место, а «Шахтер» наберет 34 пункта и станет третьим.
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А то самі знаєте ті африканці весь час з документами проблеми у них
Заплатив вболівальник за перегляд, дивиться матч, радіє або засмучується від результату - а через день йому повідомляють, що на полі був Василь Кривожопенко, у якого відсутня довідка про щеплення від сказу і результат матчу анульовано
А Олександрійці лопухи якщо справді так зробили, а може в них також завівся кріт?