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Чемпионат Украины
Александрия
26.02.2024 14:45 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 14:45
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 17:19 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:57
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65

Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией

Команда Ротаня действовала по-спортивному нагло и агрессивно

26 февраля 2024, 17:19 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:57
3545
65
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
ФК Александрия

В понедельник, 26 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между ФК «Александрия» и донецким «Шахтером». Для хозяев это был первый официальный поединок в 2024 году, а «горняки» уже успели отыграть два матча 1/16 финала Лиги Европы и завершили свое выступление в этом турнире.

Во время зимнего перерыва оба коллектива были активны на трансферном рынке. «Александрию» покинули колумбийский защитник Хосе Эрнандес, а также два игрока средней линии Артур Микитишин и Иван Матюшенко. Пополнили ряды клуба другой футболист из Колумбии Мэдисон Хулио, португальский защитник Мигель Кампос, бразильский нападающий Де, а также вернувшийся из США украинец Денис Костышин. «Шахтер» зимой усилился бразильскими полузащитниками Кевином и Марлоном Гомесом, а также грузинским защитником Лукой Лацабидзе. Команду покинули несколько футболистов, которые будут играть за другие коллективы на условиях аренды: Очеретько, Топалов, Булеза, Козик, Кастильо. Сегодня главные тренеры выпустили в стартовых составах по одному новичку: Руслан Ротань доверил Кампосу место в центре обороны, а Марино Пушич поставил Кевина на левый фланг атаки.

Начало матча было отложено более чем на полтора часа. Причина – объявление воздушной тревоги. На стартовом отрезке футболисты «Шахтера» активно давили на оборону хозяев, однако она устояла. Приблизительно с 15 минуты игра выровнялась. «Александрия» выдерживала уровень интенсивности, предложенный «горняками». Однако нельзя сказать, что темп действий футболистов «Шахтера» был очень высоким. В целом игре «Шахтера» не хватало целостности. Было немало неточных передач и потерь мяча. Одна из причин этого – активный прессинг в исполнении футболистов «Александрии», из-за которого у гостей были проблемы при построении атак. Хозяева не только активно давили на соперника и надежно оборонялись, но и неплохо действовали в атаке. Во время построения атак они старались играть в короткий пас, но если ситуация требовала дальних передачах, они использовали их.

ФК Александрия

Моментов у ворот обеих команд в первом тайме было мало. На 14-й минуте Шевченко вовремя вышел из ворот и забрал мяч в ногах у Педриньо. Классную передачу на бразильца отдал Судаков, перебросивший мяч через Копину. На 21-й минуте Криськив потерял мяч в центре поля, Кулаков после паса партнера приблизился к штрафной площадке и нанес мощный удар в направлении дальнего угла ворот - немного неточно. На 42-й минуте Конопля забросил мяч в штрафную на Эгиналду, тот пробил слета - мимо дальнего угла ворот пролетел мяч.

В первом тайме Зубков получил травму в столкновении с Калюжным. Вместо Александра на поле вышел Швед, который очень долго восстанавливался после травмы. В предыдущий раз Марьян играл в УПЛ в сентябре прошлого года.

С начала второй половины встречи преимуществом завладели хозяева. Подопечные Ротаня более качественно, чем в первом тайме, контролировали мяч. А вот футболисты Пушича гораздо больше грешили неточными передачами. Борьба шла преимущественно на половине поля «Шахтера», который совсем не выглядел командой с чемпионскими амбициями. Однако хозяева не смогли воплотить свое преимущество в забитые голы. Начало и развитие атак в исполнении подопечных Ротаня были достаточно качественными, но действия в завершающей стадии были неудовлетворительными. Голкиперу «Шахтера» Ризныку не приходилось тяжело работать, ведь удары александрийцев либо были неточными, либо блокировались защитниками. «Горняки» лишь однажды угрожали воротам Шевченко. На 63-й минуте Швед обыграл Мартынюка и отпасовал в штрафную на Бондаренко. Артем пробил, но Кампос заблокировал удар.

ФК Александрия

На 78-й минуте в Кировоградской области снова была объявлена воздушная тревога. Вынужденная пауза продолжалась около 35 минут. Она пошла на пользу футболистам «Шахтера». В заключительной части игры они создали несколько опасных моментов у ворот «Александрии». Однажды хозяев спас голкипер Шевченко. Еще в одном моменте мяч после удара Шведа попал в стойку ворот. В итоге матч завершился вничью. Если бы «Шахтер» вырвал победу на последних минутах, результат поединка был бы несправедливым. «Александрия» сегодня точно не заслужила поражение, а команда Пушича точно не наиграла на победу.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Кампос (22), Мартынюк (65), Калитвинцев (78), Скорко (90+1) – Кевин (24), Крыськив (50), Матвиенко (88).

«Александрия»: Шевченко, Ковалец (Беляев, 69), Калитвинцев, Кулаков (Де, 73), Шулянский (Джевани, 69), Логинов, Мартынюк (Шостак, 78), Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко (Скорко, 78).

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Эгиналду (Сикан, 46), Крыськив (Степаненко, 56), Судаков, Зубков (Швед, 35), Бондаренко, Матвиенко, Педриньо, Конопля, Кевин (Траоре, 56).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

Стадион: «Ника» (г. Александрия Кировоградской области).

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Беляев - 5.5, Джевани - 5.0, Де - б/о, Шостак - б/о, Скорко - б/о.

«Шахтер» (замены): Швед - 5.5, Степаненко - 5.5, Сикан - 5.5, Траоре - 5.5.

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 65
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Pixelman
В кінці тривога мені здається збила темп Олександрії, могли дожимати. Але кроти молодці, вистояли і мають радіти одному очку.
В наступному  турі Кривбас думаю накаже ржавих.
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+12
Vitaliy_yatsenko
Як же так?)) Супер тренер, найкращий в історії Світового футболу, фантастичний Кевін, майбутній володар Золотого м'яча, містер 150 млн Судаков... і якась Олександрія і Ротань... Прям якась містика у палкінса і Ко... 
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+11
Ron Noiill
Нормально зіграли, на своєму рівні. Головне що судаков з кожним матчем піднімає собі ціну і бетонує місце в основі збірної. Бо хто ж ще так проталківаєт м'яч на полі?
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+10
🔱Avtoigor🔱
Я можу уявити, що буде з копанкою у зустрічі з Кривбасом
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+8
Burevestnik
скупились на 30 лям.
а шо ж вони купили ???!!! 
у Сашків бюджет в 10 разів менше...
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+7
FunnyCat_____
Так, ну мне кажется если взять массажиста Марселя на должность тренера и 50 раз назвать его фундаментальным, то это точно исправит ситуацию
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+5
NoMad
Хтось дивився гру ахметiвського лайна? Як там? 
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+5
Алексей Фурсов
Александрия в 12 раз дешевле по игрокам Шахтера, но показывала интереснее футбол
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+5
Олег Мандрівник
Картина Репина "Приплыли"
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+4
FunnyCat_____
Вы просто не понимаете, шахтер только входит в сезон после зимней паузы,  у него не было официальных матчей, нету тонуса, а вот совсем другое дело Александрия
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
NoMad
Всрався всрався радной сахтьол
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+4
Barlowold
Добра гра від Шахтаря. За трійку повинні чіплятися
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
romanchik.8409
Это не игра вообще... Разныку больше пасов чем нападающим... Издевательство над болельщиками клуба.. Характера нет..Огня в глазах нет..
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+3
Fitness.sports
Что вы хотите тяжело входит в сезон
Все же Марсель дно Александрия серьёзный клуб уже
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+2
DK1961
Да, с предвкушением жду встречу развалин Восточной Барселоны с Кривбассом. Карма возвращается, да ржавые?
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+2
maks_krot
Что это за дичь была сегодня ,игры не было от слова совсем у Шахтёра мучение и антифутбол остаётся 10 мин играют через вратаря и не знают что делать с мячом,один  сегодня игру играл  это Педриньо очень хороший футболист ,и Келси не хватало,а он даже в заявку не попал это жесть.Ну такой футбол нам болельщикам не нужен пусть делает тренерский штаб выводы  ну это какой-то пиз.....ц был сегодня.
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+2
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grifon.
Пушич ще гірший, ніж Каштру
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+2
FunnyCat_____

Ржавые  шо с лицом?
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+2
Gargantua
неспортюашный заголовок.
что это с вами? ))
Ответить
+2
AleksDnipro
Супер
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+2
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