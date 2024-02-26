Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией

В понедельник, 26 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между ФК «Александрия» и донецким «Шахтером». Для хозяев это был первый официальный поединок в 2024 году, а «горняки» уже успели отыграть два матча 1/16 финала Лиги Европы и завершили свое выступление в этом турнире.

Во время зимнего перерыва оба коллектива были активны на трансферном рынке. «Александрию» покинули колумбийский защитник Хосе Эрнандес, а также два игрока средней линии Артур Микитишин и Иван Матюшенко. Пополнили ряды клуба другой футболист из Колумбии Мэдисон Хулио, португальский защитник Мигель Кампос, бразильский нападающий Де, а также вернувшийся из США украинец Денис Костышин. «Шахтер» зимой усилился бразильскими полузащитниками Кевином и Марлоном Гомесом, а также грузинским защитником Лукой Лацабидзе. Команду покинули несколько футболистов, которые будут играть за другие коллективы на условиях аренды: Очеретько, Топалов, Булеза, Козик, Кастильо. Сегодня главные тренеры выпустили в стартовых составах по одному новичку: Руслан Ротань доверил Кампосу место в центре обороны, а Марино Пушич поставил Кевина на левый фланг атаки.

Начало матча было отложено более чем на полтора часа. Причина – объявление воздушной тревоги. На стартовом отрезке футболисты «Шахтера» активно давили на оборону хозяев, однако она устояла. Приблизительно с 15 минуты игра выровнялась. «Александрия» выдерживала уровень интенсивности, предложенный «горняками». Однако нельзя сказать, что темп действий футболистов «Шахтера» был очень высоким. В целом игре «Шахтера» не хватало целостности. Было немало неточных передач и потерь мяча. Одна из причин этого – активный прессинг в исполнении футболистов «Александрии», из-за которого у гостей были проблемы при построении атак. Хозяева не только активно давили на соперника и надежно оборонялись, но и неплохо действовали в атаке. Во время построения атак они старались играть в короткий пас, но если ситуация требовала дальних передачах, они использовали их.

ФК Александрия

Моментов у ворот обеих команд в первом тайме было мало. На 14-й минуте Шевченко вовремя вышел из ворот и забрал мяч в ногах у Педриньо. Классную передачу на бразильца отдал Судаков, перебросивший мяч через Копину. На 21-й минуте Криськив потерял мяч в центре поля, Кулаков после паса партнера приблизился к штрафной площадке и нанес мощный удар в направлении дальнего угла ворот - немного неточно. На 42-й минуте Конопля забросил мяч в штрафную на Эгиналду, тот пробил слета - мимо дальнего угла ворот пролетел мяч.

В первом тайме Зубков получил травму в столкновении с Калюжным. Вместо Александра на поле вышел Швед, который очень долго восстанавливался после травмы. В предыдущий раз Марьян играл в УПЛ в сентябре прошлого года.

С начала второй половины встречи преимуществом завладели хозяева. Подопечные Ротаня более качественно, чем в первом тайме, контролировали мяч. А вот футболисты Пушича гораздо больше грешили неточными передачами. Борьба шла преимущественно на половине поля «Шахтера», который совсем не выглядел командой с чемпионскими амбициями. Однако хозяева не смогли воплотить свое преимущество в забитые голы. Начало и развитие атак в исполнении подопечных Ротаня были достаточно качественными, но действия в завершающей стадии были неудовлетворительными. Голкиперу «Шахтера» Ризныку не приходилось тяжело работать, ведь удары александрийцев либо были неточными, либо блокировались защитниками. «Горняки» лишь однажды угрожали воротам Шевченко. На 63-й минуте Швед обыграл Мартынюка и отпасовал в штрафную на Бондаренко. Артем пробил, но Кампос заблокировал удар.

ФК Александрия

На 78-й минуте в Кировоградской области снова была объявлена воздушная тревога. Вынужденная пауза продолжалась около 35 минут. Она пошла на пользу футболистам «Шахтера». В заключительной части игры они создали несколько опасных моментов у ворот «Александрии». Однажды хозяев спас голкипер Шевченко. Еще в одном моменте мяч после удара Шведа попал в стойку ворот. В итоге матч завершился вничью. Если бы «Шахтер» вырвал победу на последних минутах, результат поединка был бы несправедливым. «Александрия» сегодня точно не заслужила поражение, а команда Пушича точно не наиграла на победу.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Кампос (22), Мартынюк (65), Калитвинцев (78), Скорко (90+1) – Кевин (24), Крыськив (50), Матвиенко (88).

«Александрия»: Шевченко, Ковалец (Беляев, 69), Калитвинцев, Кулаков (Де, 73), Шулянский (Джевани, 69), Логинов, Мартынюк (Шостак, 78), Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко (Скорко, 78).

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Эгиналду (Сикан, 46), Крыськив (Степаненко, 56), Судаков, Зубков (Швед, 35), Бондаренко, Матвиенко, Педриньо, Конопля, Кевин (Траоре, 56).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

Стадион: «Ника» (г. Александрия Кировоградской области).

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Беляев - 5.5, Джевани - 5.0, Де - б/о, Шостак - б/о, Скорко - б/о.

«Шахтер» (замены): Швед - 5.5, Степаненко - 5.5, Сикан - 5.5, Траоре - 5.5.

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА