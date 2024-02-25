В понедельник 26 февраля в Александрии на стадионе «Ника» местный одноименный клуб будет принимать донецкий «Шахтер». В турнирной таблице Премьер-Лиги подопечные Марино Пушича занимают 4 место, имея 31 очко, а их оппоненты расположились на 11 месте, набрав 16 очков.

Александрия

Подопечные Руслана Ротаня на мажорной ноте завершили первую половину чемпионата, победив в гостях «Металлист 1925» 3:0 и с хорошим настроением отправились отдыхать. А уже в середине января «Александрия» вылетела на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где провела 12 контрольных матчей. В них было одержано 5 побед, трижды фиксировалась ничья и четыре раза александрийцы проиграли.

Что касается изменений в команде, то коллектив покинули колумбийский защитник Хосе Эрнандес, а также два игрока средней линии Артур Микитишин и Иван Матюшенко. Пополнили ряды клуба другой футболист из Колумбии Мэдисон Хулио, португальский защитник Мигель Кампос, бразильский нападающий Де и вернулся из США Денис Костышин.

После возвращения из Турции «Александрия» готовилась ко второй половине чемпионате на своем родном стадионе, на котором пройдет игра с «Шахтером». Как отметил главный тренер команды Руслан Ротань, сборами и условиями проживания он остался доволен. Но только ближайшие матчи покажут, насколько команда готова ко второй половине сезона.

Шахтер

Донецкий клуб в последние годы, как правило, раньше других украинских команд проводит официальные матчи в еврокубках. Вот и на этот раз ему пришлось дважды сыграть с марсельским «Олимпиком» в 1/16 финала Лиги Европы. Увы, но пройти дальше в турнире горнякам не удалось, зато теперь они могут полностью сосредоточиться на выступлении в чемпионате и Кубке Украины.

В связи с тем, что не все новички прошли сбор с «Шахтером», наставник Марино Пушич не рискнул делать ставку на них в поединках с французами. Только в первом матче бразильский полузащитник Кевин вышел на замену в самом конце поединка. А вот его соотечественник Марлон Гомес и грузинский защитник Лука Лацабидзе так и не сыграли ни в Гамбурге, ни в Марселе.

В тоже время приятно снова было увидеть на поле Траоре и Марьяна Швеца, которые наконец-то залечили свои травмы. Поэтому перед игрой в Александрии у тренерского штаба «Шахтера» есть из кого выбирать.

Статистика матчей

В первом круге соперники играли на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Победил «Шахтер» 2:1 благодаря голам Сикана и Траоре. У александрийцев мяч забил Скорко. А вообще в Премьер-Лиге соперники встречались 29 раз. 20 побед у горняков, трижды выигрывала «Александрия» и еще 6 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 53-27.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Ермаков, Копина, Кравченко, Савченко, Кампос, Смирный, Плакса, Сигеев, Шулянский, Костышин, Де

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь Гочолеишвили, Назарина, Криськив, Эгиналду, Кевин, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

«Шахтер», конечно, является фаворитом этого поединка. А, учитывая то, что горняки уже имели игровую практику в официальных матчах Лиги Европы, это только подтверждается. Скорее всего, как и в первом круге, игра завершится со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.

26 февраля, понедельник