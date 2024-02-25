Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Александрия
26.02.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 18:12 |
347
1

Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После вылета из еврокубков горняки могут теперь сосредоточиться только на украинских турнирах

25 февраля 2024, 18:12 |
347
1
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В понедельник 26 февраля в Александрии на стадионе «Ника» местный одноименный клуб будет принимать донецкий «Шахтер». В турнирной таблице Премьер-Лиги подопечные Марино Пушича занимают 4 место, имея 31 очко, а их оппоненты расположились на 11 месте, набрав 16 очков.

Александрия

Подопечные Руслана Ротаня на мажорной ноте завершили первую половину чемпионата, победив в гостях «Металлист 1925» 3:0 и с хорошим настроением отправились отдыхать. А уже в середине января «Александрия» вылетела на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где провела 12 контрольных матчей. В них было одержано 5 побед, трижды фиксировалась ничья и четыре раза александрийцы проиграли.

Что касается изменений в команде, то коллектив покинули колумбийский защитник Хосе Эрнандес, а также два игрока средней линии Артур Микитишин и Иван Матюшенко. Пополнили ряды клуба другой футболист из Колумбии Мэдисон Хулио, португальский защитник Мигель Кампос, бразильский нападающий Де и вернулся из США Денис Костышин.

После возвращения из Турции «Александрия» готовилась ко второй половине чемпионате на своем родном стадионе, на котором пройдет игра с «Шахтером». Как отметил главный тренер команды Руслан Ротань, сборами и условиями проживания он остался доволен. Но только ближайшие матчи покажут, насколько команда готова ко второй половине сезона.

Шахтер

Донецкий клуб в последние годы, как правило, раньше других украинских команд проводит официальные матчи в еврокубках. Вот и на этот раз ему пришлось дважды сыграть с марсельским «Олимпиком» в 1/16 финала Лиги Европы. Увы, но пройти дальше в турнире горнякам не удалось, зато теперь они могут полностью сосредоточиться на выступлении в чемпионате и Кубке Украины.

В связи с тем, что не все новички прошли сбор с «Шахтером», наставник Марино Пушич не рискнул делать ставку на них в поединках с французами. Только в первом матче бразильский полузащитник Кевин вышел на замену в самом конце поединка. А вот его соотечественник Марлон Гомес и грузинский защитник Лука Лацабидзе так и не сыграли ни в Гамбурге, ни в Марселе.

В тоже время приятно снова было увидеть на поле Траоре и Марьяна Швеца, которые наконец-то залечили свои травмы. Поэтому перед игрой в Александрии у тренерского штаба «Шахтера» есть из кого выбирать.

Статистика матчей

В первом круге соперники играли на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Победил «Шахтер» 2:1 благодаря голам Сикана и Траоре. У александрийцев мяч забил Скорко. А вообще в Премьер-Лиге соперники встречались 29 раз. 20 побед у горняков, трижды выигрывала «Александрия» и еще 6 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 53-27.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Ермаков, Копина, Кравченко, Савченко, Кампос, Смирный, Плакса, Сигеев, Шулянский, Костышин, Де

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь Гочолеишвили, Назарина, Криськив, Эгиналду, Кевин, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

«Шахтер», конечно, является фаворитом этого поединка. А, учитывая то, что горняки уже имели игровую практику в официальных матчах Лиги Европы, это только подтверждается. Скорее всего, как и в первом круге, игра завершится со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.

26 февраля, понедельник

«Александрия» – «Шахтер»
Александрия. Стадион «Ника». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Олег ШАНДРУК: «Мы лучше выглядели до перерыва, разочарованы результатом»
ФОТО. Динамо – о голе Гармаша: «Все равно тебя любим»
МАКСИМОВ: Не хочу обсуждать судейство. Мы могли выиграть, могли и проиграть
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Теннис | 24 февраля 2024, 19:31 5
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае

Жасмин Паолини в трех сетах вырвала титул у Анны Калинской

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 февраля 2024, 16:05 0
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Долгожданный домашний матч «Руха»

Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Футбол | 24.02.2024, 19:39
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.02.2024, 14:25
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Футбол | 25.02.2024, 11:16
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
0-6
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 06:45 3
Бокс
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем