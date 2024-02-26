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Чемпионат Украины
Александрия
26.02.2024 14:45 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 14:45
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 20:46 | Обновлено 26 февраля 2024, 20:56
332
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ПУШИЧ: «Играли на очень плохом поле. Трудно на таком газоне играть быстро»

Главный тренер «Шахтера» поделился впечатлениями от матча с «Александрией»

26 февраля 2024, 20:46 | Обновлено 26 февраля 2024, 20:56
332
0
ПУШИЧ: «Играли на очень плохом поле. Трудно на таком газоне играть быстро»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич на післяматчевій прес-конференції поділився враженнями від поєдинку 18-го туру з «Олександрією» (1:1).

– Містере, що ви можете сказати про сьогоднішню гру та результат?

– Довгий та важкий день зі складною грою, що проходила за непростих обставин та на дуже поганому полі. Отримали не той результат, який хотіли, вийшла нічия. Ми постійно намагалися показувати свою гру, проте це було не завжди легко з огляду на умови, я маю на увазі поле. Було важко грати швидко та знаходити правильні рішення через такі обставини.

Це був складний матч. Ми намагалися грати, суперник також мав свої можливості, яким ми досить добре протистояли у виходах з оборони. Це добре було видно в останні 15 хвилин, коли ми дещо змінили. Ми домінували впродовж цієї частини, створили два-три гарні моменти і тоді мали забити гол, адже поле вже не було сухим, темп зріс. Можна було побачити, що м’яч рухався швидше, тому ми могли легше просуватися через позиційну гру.

Ми зробили все, що могли. Команда показала характер та боролася до кінця. Намагалися знаходити простір і створювати моменти, але на фініші нам не пощастило. Незважаючи на складності цієї гри та обставини, я вважаю, що ми заслужили на гол, проте, на жаль, не змогли його забити. Маємо нічию – для нас це не дуже хороший результат, але все ж таки результат. Як я сказав своїй команді, я задоволений тим, як ми намагалися грати, як показали характер в останні 15 хвилин, тому не падаємо духом і йдемо далі.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
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