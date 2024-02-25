В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ФК «Александрия» и донецкий «Шахтер». Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии (Кировоградская область). Начало назначено на 13:00.

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Подопечные Руслана Ротаня на мажорной ноте завершили первую половину чемпионата, со счетом 3:0 победив в гостях «Металлист 1925». Во время зимнего перерыва коллектив покинули колумбийский защитник Хосе Эрнандес, а также два игрока средней линии Артур Микитишин и Иван Матюшенко. Пополнили ряды клуба другой футболист из Колумбии Мэдисон Хулио, португальский защитник Мигель Кампос, бразильский нападающий Де, а также вернувшийся из США украинец Денис Костышин.

«Шахтер» вместе с «Динамо» – потенциальные лидеры чемпионата. Если выиграют свои пропущенные матчи. Зимой команда усилилась несколькими исполнителями: бразильскими полузащитниками Кевином и Марлоном Гомесом, а также грузинским защитником Лукой Лацабидзе. «Шахтер» покинули несколько футболистов, которые будут играть за другие команды на условиях аренды: Очеретько, Топалов, Булеза, Козик, Кастильо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.