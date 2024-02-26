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Чемпионат Украины
Александрия
26.02.2024 14:45 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Из-за воздушной тревоги матч начался не в 13:00, а в 14:45
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:24 |
607
0

Александрия – Шахтер – 0:0. Две тревоги и сухая ничья. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 18-го тура УПЛ

26 февраля 2024, 18:24 |
607
0
Александрия – Шахтер – 0:0. Две тревоги и сухая ничья. Видеообзор
ФК Александрия

В понедельник, 26 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Игра прошла в Александрии на стадионе КСК Ника. «Горняки» не смогли найти ключей к воротам Никиты Шевченко и сыграли в сухую ничью – 0:0.

Матч начался позже из-за объявления воздушной тревоги, а на 78-й минуте в Кировоградской области снова была объявлена тревога. Вынужденная пауза продолжалась около 35 минут.

После матча «Шахтер» остался на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ с 32 очками, «Александрия» идет 11 с 17 зачетными баллами.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 0:0

Видеообзор игры

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Источник Sport.ua
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