Александрия – Шахтер – 0:0. Две тревоги и сухая ничья. Видеообзор

В понедельник, 26 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Игра прошла в Александрии на стадионе КСК Ника. «Горняки» не смогли найти ключей к воротам Никиты Шевченко и сыграли в сухую ничью – 0:0.

Матч начался позже из-за объявления воздушной тревоги, а на 78-й минуте в Кировоградской области снова была объявлена тревога. Вынужденная пауза продолжалась около 35 минут.

После матча «Шахтер» остался на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ с 32 очками, «Александрия» идет 11 с 17 зачетными баллами.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 0:0

Видеообзор игры