Руслан РОТАН: «Чемпионат покажет, насколько готова Александрия»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань оценил готовность команды к матчам Украинской Премьер-лиги после сборов.

– Руслан Петрович, по итогам зимних сборов в каком состоянии команда подошла к старту весенней части чемпионата?

– В первую очередь, хочу поблагодарить руководство клуба за хорошую организацию этих сборов. Все условия и для проживания, и для тренировки были на достаточно высоком уровне. Отдельная благодарность и за спарринг-партнеров. Мы довольны сборами, мы довольны результатами подготовки наших ребят. Все прошло по плану. Уже с нетерпением ждем начала весенней части чемпионата. Сейчас надо сосредотачиваться именно на нем. И именно чемпионат покажет, насколько ребята готовы. Потому что не секрет, что работать есть еще над чем, и они это понимают. Но мы движемся в правильном направлении, и их психология и менталитет сосредоточены на том, чтобы хорошо поработать уже в чемпионате.

– В Вашем распоряжении было достаточное количество футболистов, что позволило вам много экспериментировать с составом. Есть ли уже видение у тренерского штаба, по итогам сборов, кто войдет в основной состав?

– Вы понимаете... конкуренция. У нас сейчас появилась конкуренция в команде, и это очень радует. Я доволен отношением футболистов к своему делу. У нас на некоторых позициях до трех игроков конкурируют за место в основном составе. Поэтому это всегда плюс. По моему мнению, конкуренция продолжится и в чемпионате. Кто будет сильнее на тренировках, тот и будет играть. Это спортивный принцип, и мы должны его придерживаться.

– Поговорим о новичках команды: Де, Кампосе, Мадисоне и Денисе Костышине.

– Что касается Дениса, то он в нашей команде уже был. Он адаптирован к нашему чемпионату. У него сейчас процесс перестройки. Он, скажем так, перестраивается под наши требования... А так, для всех новичков нужно время. Но, опять повторюсь, тренерский штаб доволен их отношением к нашим требованиям. Со временем они нам помогут. Конечно, как говорится, с колес может не все у них получалось поначалу. Но тренерский штаб это прекрасно понимал. Мы не делаем из этого какой-то трагедии. Им нужно создать комфортные условия, им нужно доверять, с ними нужно работать, чтобы они лучше понимали и как можно быстрее адаптировались.

– Что можете сказать об игроках юношеской команды которые находились с игроками основы на сборах?

– Да, мы практиковали, практикуем и будем практиковать привлечение в свой состав игроков юношеской команды, чтобы они, скажем так, почувствовали себя в этих условиях, где другая интенсивность, где есть конкуренция. Поэтому потихоньку, постепенно пусть привыкают. Я считаю, что среди нашей молодежи есть перспективные футболисты, которые в будущем станут игроками высокого класса.

– Произойдут ли какие-то изменения в команде накануне игры с «Шахтером»: кто из игроков уйдет в аренду, а может и покинет клуб?

– Сейчас мы как раз анализируем результаты сборов. Произойдут ли изменения? Думаю, что да. Есть достаточное количество игроков. На некоторых позициях на поле даже конкуренция, я об этом уже говорил. Она может в чемпионате даже помешать. Поэтому некоторым из игроков будет лучше уйти в аренду. Но это не значит, что мы ставим на них крест. Просто в этих условиях получать игровую практику гораздо лучше, чем выходить на замены или сидеть на скамейке запасных. Поэтому, глядя на ситуацию в команде с этого ракурса, мы думаем, что игроки, которые уйдут в аренду, вернутся к нам, став еще сильнее.