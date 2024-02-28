ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба

Камерунский защитник Иван Дибанго продолжит выступать за криворожскую команду теперь в качестве полноправного игрока красно-белых.

«Кривбасс» выкупил контракт 21-летнего левого оборонца у эстонской «Левадии», подписав новое соглашение с футболистом до лета 2026 года.

Отметим, что за полтора года в составе криворожан Дибанго сыграл 42 матча (в 38 из них отыграл все 90 минут), отдал 5 ассистов и забил 1 гол. Стал лучшим игроком УПЛ на своей позиции в первой части сезона-2023/2024 и одним из лидеров клуба.