Украина. Премьер лига28 февраля 2024, 10:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
Камерунский защитник стал полноправным игроком «красно-белых»
28 февраля 2024, 10:27 |
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Камерунский защитник Иван Дибанго продолжит выступать за криворожскую команду теперь в качестве полноправного игрока красно-белых.
«Кривбасс» выкупил контракт 21-летнего левого оборонца у эстонской «Левадии», подписав новое соглашение с футболистом до лета 2026 года.
Отметим, что за полтора года в составе криворожан Дибанго сыграл 42 матча (в 38 из них отыграл все 90 минут), отдал 5 ассистов и забил 1 гол. Стал лучшим игроком УПЛ на своей позиции в первой части сезона-2023/2024 и одним из лидеров клуба.
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