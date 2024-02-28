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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 10:27 |
369
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба

Камерунский защитник стал полноправным игроком «красно-белых»

28 февраля 2024, 10:27 |
369
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
ФК Кривбасс. Иван Дибанго (справа)

Камерунский защитник Иван Дибанго продолжит выступать за криворожскую команду теперь в качестве полноправного игрока красно-белых.

«Кривбасс» выкупил контракт 21-летнего левого оборонца у эстонской «Левадии», подписав новое соглашение с футболистом до лета 2026 года.

Отметим, что за полтора года в составе криворожан Дибанго сыграл 42 матча (в 38 из них отыграл все 90 минут), отдал 5 ассистов и забил 1 гол. Стал лучшим игроком УПЛ на своей позиции в первой части сезона-2023/2024 и одним из лидеров клуба.

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Источник ФК Кривбасс
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Alexander Киев
Ой люди що робиться, легіонери до нас знову не їдуть   вонюча Суркісня може починати скулити
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