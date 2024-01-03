Названа символическая сборная осенней части сезона от УПЛ-ТВ.

Телеграм-канал УПЛ-ТВ определил лучших игроков первой части сезона и тем самым – состав символической сборной Украинской Премьер-лиги.

В список 11 лучших игроков осени 2023 в УПЛ вошли 5 футболистов Шахтера, по 2 игрока от Днепра-1 и Полесья, по одному представителю Динамо и Кривбасса.

Символическая сборная первой половины сезона от УПЛ-ТВ