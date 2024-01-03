Украина. Премьер лига03 января 2024, 20:47 | Обновлено 03 января 2024, 20:56
191
0
Названа символическая сборная осенней части сезона от УПЛ-ТВ
В список лучших игроков УПЛ осени 2023 вошли 5 футболистов «Шахтера»
03 января 2024, 20:47 | Обновлено 03 января 2024, 20:56
191
0
Названа символическая сборная осенней части сезона от УПЛ-ТВ.
Телеграм-канал УПЛ-ТВ определил лучших игроков первой части сезона и тем самым – состав символической сборной Украинской Премьер-лиги.
В список 11 лучших игроков осени 2023 в УПЛ вошли 5 футболистов Шахтера, по 2 игрока от Днепра-1 и Полесья, по одному представителю Динамо и Кривбасса.
Символическая сборная первой половины сезона от УПЛ-ТВ
- Вратарь: Денис Бойко (Полесье)
- Защитники: Иван Дибанго (Кривбасс), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Ефим Конопля (Шахтер)
- Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Георгий Судаков (Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1)
- Нападающие: Бени Макуана (Полесье), Александр Зубков (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо Киев)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2024, 11:45 4
Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер сделали себе подарок на Новый год
Футбол | 03 января 2024, 19:15 1
Поединок состоится 3 января в 20:15 по Киеву
Война | 03.01.2024, 04:54
Футбол | 03.01.2024, 18:11
Хоккей | 03.01.2024, 00:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 20:59 10
02.01.2024, 18:05 2
01.01.2024, 20:00 2
02.01.2024, 19:42 4
03.01.2024, 15:30
01.01.2024, 18:27 16
02.01.2024, 22:37 13
02.01.2024, 16:18 2