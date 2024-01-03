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Украина. Премьер лига
03 января 2024, 20:47 | Обновлено 03 января 2024, 20:56
191
0

Названа символическая сборная осенней части сезона от УПЛ-ТВ

В список лучших игроков УПЛ осени 2023 вошли 5 футболистов «Шахтера»

03 января 2024, 20:47 | Обновлено 03 января 2024, 20:56
191
0
Названа символическая сборная осенней части сезона от УПЛ-ТВ
ФК Шахтер

Названа символическая сборная осенней части сезона от УПЛ-ТВ.

Телеграм-канал УПЛ-ТВ определил лучших игроков первой части сезона и тем самым – состав символической сборной Украинской Премьер-лиги.

В список 11 лучших игроков осени 2023 в УПЛ вошли 5 футболистов Шахтера, по 2 игрока от Днепра-1 и Полесья, по одному представителю Динамо и Кривбасса.

Символическая сборная первой половины сезона от УПЛ-ТВ

  • Вратарь: Денис Бойко (Полесье)
  • Защитники: Иван Дибанго (Кривбасс), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Ефим Конопля (Шахтер)
  • Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Георгий Судаков (Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1)
  • Нападающие: Бени Макуана (Полесье), Александр Зубков (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо Киев)

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу УПЛ-ТВ символическая сборная Шахтер Донецк Днепр-1 Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Денис Бойко Иван Дибанго Николай Матвиенко Александр Сваток Ефим Конопля Тарас Степаненко Георгий Судаков Александр Пихаленок Бени Макуана Александр Зубков Владислав Ванат
Источник УПЛ-ТВ
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