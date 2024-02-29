Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 90+4 минуте. Мудрик сумел забить на 37-й минуте, замкнув передачу с фланга от Густо. За свою игру от статистического портала WhoScored Михаил получил оценку 7.3 балла – одну из самых высоких в матче.

Лучшим игроком матча был признан вингер «Лидса» Джейдон Энтони, который оформил две результативные передачи и получил самую высокую оценку от WhoScored – 8.1.

Оценки матча Челси – Лидс от WhoScored