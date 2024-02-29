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  4. Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Англия
29 февраля 2024, 00:04 |
1836
1

Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол

Украинский вингер забил первый гол в 2024 году

29 февраля 2024, 00:04 |
1836
1
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 90+4 минуте. Мудрик сумел забить на 37-й минуте, замкнув передачу с фланга от Густо. За свою игру от статистического портала WhoScored Михаил получил оценку 7.3 балла – одну из самых высоких в матче.

Лучшим игроком матча был признан вингер «Лидса» Джейдон Энтони, который оформил две результативные передачи и получил самую высокую оценку от WhoScored – 8.1.

Оценки матча Челси – Лидс от WhoScored

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WhoScored оценки лучший игрок Лидс Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Челси - Лидс
Источник Sport.ua
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KirTheKing
самая низкая оценка у вратаря. в сравнении с петровичем смотрелся слабенько..
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