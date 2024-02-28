Сегодня, 28 февраля 2024 года, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Счет по состоянию на 38-й минуте поединка - 2:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

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Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной и точным ударом отправил мяч в сетку.

Этот гол стал для него первым в 2024 году.

ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году