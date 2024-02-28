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Англия
28 февраля 2024, 22:14 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:35
6952
8

ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году

Украинский вингер вывел «Челси» вперед в матче Кубка Англии

28 февраля 2024, 22:14 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:35
6952
8
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля 2024 года, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Счет по состоянию на 38-й минуте поединка - 2:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

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Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной и точным ударом отправил мяч в сетку.

Этот гол стал для него первым в 2024 году.

ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Pixelman
Напередодні ігор збірної хороший подія, можливо додасть впевненості
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+4
GloryUkraine
Забив класно. Але в цілому як завжди, дуже багато браку.
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+3
AK.228
Хорош👏👏 класно пробив
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+2
Jeka23
В першому таймі Михайло добре виглядав. Хоч би не наврочити)
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+1
SemenChu
Гол - це добре, але зіграв слабо. Паси просто в молоко, швидкість вмикав рідко.
Ну але як завжди: я не бачу якогось чіткого малюнка гри від Челсі. Це просто сумбур
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0
ErichMariaШевченко
Сегодня у него позиция - вольный казак.   Вот и срослось.
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-3
new0star
Колись буде внукам показувати
Ответить
-5
KirTheKing
Мишаня показал в первом тайме, кто тут самый главный
Ответить
-7
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