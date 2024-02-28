Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала

28 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. Определены все пары 1/4 финала.

Гол Каземиро на 89-й минуте принес победу Ман Юнайтед над Ноттингем Форест (1:0).

Ливерпуль в домашнем поединке разгромил Саутгемптон (3:0). Дубль оформил Джейден Деннс.

Также Вулверхэмптон переиграл Брайтон (1:0) и пробился в четвертьфинал.

Интересно, что МЮ и Ливерпуль сыграют между собой в 1/4 финала (базовая дата – 17 марта).

В матчах 1/4 финала Кубка Англии сыграют:

Вулверхэмптон – Ковентри [D2]

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Челси – Лестер [D2]

Манчестер Сити – Ньюкасл

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Вулверхэмптон – Брайтон – 1:0

Гол: Лемина, 2

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Каземиро, 89

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0

Голы: Кумас, 44, Деннс, 73, 88

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 – Джозеф, 8, 59.