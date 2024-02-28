Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала
28 февраля состоялись матчи 1/8 финала национального кубка
28 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. Определены все пары 1/4 финала.
Гол Каземиро на 89-й минуте принес победу Ман Юнайтед над Ноттингем Форест (1:0).
Ливерпуль в домашнем поединке разгромил Саутгемптон (3:0). Дубль оформил Джейден Деннс.
Также Вулверхэмптон переиграл Брайтон (1:0) и пробился в четвертьфинал.
Интересно, что МЮ и Ливерпуль сыграют между собой в 1/4 финала (базовая дата – 17 марта).
В матчах 1/4 финала Кубка Англии сыграют:
- Вулверхэмптон – Ковентри [D2]
- Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Челси – Лестер [D2]
- Манчестер Сити – Ньюкасл
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Вулверхэмптон – Брайтон – 1:0
Гол: Лемина, 2
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Каземиро, 89
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0
Голы: Кумас, 44, Деннс, 73, 88
Челси – Лидс – 3:2
Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 – Джозеф, 8, 59.
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