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Кубок Англии
Вулверхэмптон
28.02.2024 21:45 – FT 1 : 0
Брайтон
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Англия
28 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:18
1286
1

Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала

28 февраля состоялись матчи 1/8 финала национального кубка

28 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:18
1286
1
Ман Юнайтед и Ливерпуль выиграли в Кубке Англии. Все пары 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейден Деннс

28 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. Определены все пары 1/4 финала.

Гол Каземиро на 89-й минуте принес победу Ман Юнайтед над Ноттингем Форест (1:0).

Ливерпуль в домашнем поединке разгромил Саутгемптон (3:0). Дубль оформил Джейден Деннс.

Также Вулверхэмптон переиграл Брайтон (1:0) и пробился в четвертьфинал.

Интересно, что МЮ и Ливерпуль сыграют между собой в 1/4 финала (базовая дата – 17 марта).

В матчах 1/4 финала Кубка Англии сыграют:

  • Вулверхэмптон – Ковентри [D2]
  • Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
  • Челси – Лестер [D2]
  • Манчестер Сити – Ньюкасл

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Вулверхэмптон – Брайтон – 1:0

Гол: Лемина, 2

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Каземиро, 89

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0

Голы: Кумас, 44, Деннс, 73, 88

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 – Джозеф, 8, 59.

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Источник Sport.ua
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