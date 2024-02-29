28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Поскольку у «скаузеров» очень много игроков находятся на травмах, то на поле в основном играли парни не старше 21 года.

В четвертьфинале турнира «Ливерпуль» сыграет против «Ман Юнайтед».

Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0

Голы: Кумас, 44, Деннс, 73, 88

Видео голов и обзор матча: