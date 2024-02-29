Кубок Англии
28.02.2024 22:00 – FT 3 : 0
Англия29 февраля 2024, 04:05 |
18
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Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0. Как Клопп и дети покуражились. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии
29 февраля 2024, 04:05 |
18
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28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Поскольку у «скаузеров» очень много игроков находятся на травмах, то на поле в основном играли парни не старше 21 года.
В четвертьфинале турнира «Ливерпуль» сыграет против «Ман Юнайтед».
Кубок Англии. 1/8 финала, 28 февраля
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0
Голы: Кумас, 44, Деннс, 73, 88
Видео голов и обзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Даннс (Ливерпуль).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джейден Даннс (Ливерпуль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Кумас (Ливерпуль).
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