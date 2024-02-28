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Кубок Англии
Ливерпуль
28.02.2024 22:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
28 февраля 2024, 03:36 |
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Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 22:00 по Киеву

28 февраля 2024, 03:36 |
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Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля на «Энфилде» пройдет матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Саутгемптона». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда выходит фактически на финишную прямую эры Клоппа - тот еще зимой шокировал всех фанатов, вдруг опубликовав обращение, где по-немецки прямо заявил, что покинет проект летом. Сразу начали гадать, насколько триумфальным окажется завершение прекрасной для мерсисайдцев эпохи. В прошлое воскресенье они уже заезжали на Уэмбли, разыгрывая с Челси Кубок Лиги. Там при экспериментальном составе, особенно в плане вышедших на замену, в экстра-тайме оформили 1-0 - и, значит, взяли трофей. Продолжится в марте борьба в Лиге Европы. И, прежде всего, идет гонка в АПЛ, где получилось зимой захватить лидерство. И удерживают его, в том числе разгромив Лутон 4-1. На таком фоне кубок явно не выглядит приоритетом, и тут Юрген традиционно дает время молодежи и резервистам. Что не помешало выбить Арсенал и разгромить 5-2 Норвич.

Саутгемптон

Клуб в прошлом сезоне удивил всех. От святых после появления нового щедрого владельца и немалых инвестиций в состав ждали чуть ли не борьбы за еврокубки. Но цепочка ошибок привела к тому, что самобытный коллектив спикировал в Чемпионшип. И, конечно же, пытается оттуда выбраться с ходу. Поначалу не все получалось - и тренер новый, и состав летом, как всегда бывает после понижения в классе, заметно изменился. И даже сейчас не обходится без осечек. Но понятно, что подопечные Рассела Мартина будут в числе претендентов на повышение если не напрямую, то через плей-офф. В паре прошлых туров было уже 2 поражения кряду. Зато в кубке выбили, пусть и в переигровке, Уотфорд.

Статистика личных встреч

После четырех поражений кряду в мае прошлого года святые выдали зрелищные 4-4 с красными. Правда, все равно потом покинули АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в мерсисайдцев. Гости не блещут, так что их в этой ситуации нужно обыгрывать при форе -1 гол (коэффициент - 1,64).

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Источник Sport.ua
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