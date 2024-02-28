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Кубок Англии
28 февраля 2024, 21:24 | Обновлено 28 февраля 2024, 21:34
602
1

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?

Известны четвертьфинальные пары английского кубка

28 февраля 2024, 21:24 | Обновлено 28 февраля 2024, 21:34
602
1
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Пока в турнире остался один представитель с украинцем в составе. «Челси» с Михаилом Мудриком ждет матч 1/8 финала против «Лдиса». В случае триумфа «пенсионеры» сыграют в четвертьфинале турнира против лидера Чемпионшипа «Лестера».

Центральным поединком 1/4 финала Кубка Англии станет противостояние двух представителей АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии:

  • Вулверхэмптон/Брайтон – Ковентри Сити
  • Ноттингем Форест/Манчестер Юнайтед – Ливерпуль/Саутгемптон
  • Челси/Лидс – Лестер Сити
  • Манчестер Сити – Ньюкасл

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Источник Sport.ua
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МЮ-Ліверпуль у Кубку! Давно не було, якщо обидвоє пройдуть, буде бій!
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