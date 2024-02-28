Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?

Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.

Пока в турнире остался один представитель с украинцем в составе. «Челси» с Михаилом Мудриком ждет матч 1/8 финала против «Лдиса». В случае триумфа «пенсионеры» сыграют в четвертьфинале турнира против лидера Чемпионшипа «Лестера».

Центральным поединком 1/4 финала Кубка Англии станет противостояние двух представителей АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии: