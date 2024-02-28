Кубок Англии28 февраля 2024, 21:24 | Обновлено 28 февраля 2024, 21:34
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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. С кем могут сыграть Мудрик и Ко?
Известны четвертьфинальные пары английского кубка
28 февраля 2024, 21:24 | Обновлено 28 февраля 2024, 21:34
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Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии.
Пока в турнире остался один представитель с украинцем в составе. «Челси» с Михаилом Мудриком ждет матч 1/8 финала против «Лдиса». В случае триумфа «пенсионеры» сыграют в четвертьфинале турнира против лидера Чемпионшипа «Лестера».
Центральным поединком 1/4 финала Кубка Англии станет противостояние двух представителей АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии:
- Вулверхэмптон/Брайтон – Ковентри Сити
- Ноттингем Форест/Манчестер Юнайтед – Ливерпуль/Саутгемптон
- Челси/Лидс – Лестер Сити
- Манчестер Сити – Ньюкасл
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