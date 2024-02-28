ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья
Евгений Морозко закончит сезон 2023/24 в составе ровенской команды
Ровенский «Верес» официально объявил об аренде защитника житомирского «Полесья» Евгения Морозко.
Отмечается, что арендное соглашение по переходу 31-летнего футболиста рассчитано лишь до завершения сезона 2023/24. Интересно, что его контракт с «Полесьем» также действует только до завершения нынешней кампании.
Ранее Игорь Бурбас сообщал, что аренда Морозко является абсолютно бесплатной для «Вереса», ведь «Полесье» продолжает платить игроку 100% его зарплаты.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Евгений Морозко сыграл 5 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
Напомним, кроме Морозко «Верес» арендовал у «Полесья» Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.
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