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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 16:51 |
476
1

ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья

Евгений Морозко закончит сезон 2023/24 в составе ровенской команды

28 февраля 2024, 16:51 |
476
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес арендовал еще одного игрока Полесья
НК Верес. Евгений Морозко (справа)

Ровенский «Верес» официально объявил об аренде защитника житомирского «Полесья» Евгения Морозко.

Отмечается, что арендное соглашение по переходу 31-летнего футболиста рассчитано лишь до завершения сезона 2023/24. Интересно, что его контракт с «Полесьем» также действует только до завершения нынешней кампании.

Ранее Игорь Бурбас сообщал, что аренда Морозко является абсолютно бесплатной для «Вереса», ведь «Полесье» продолжает платить игроку 100% его зарплаты.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Евгений Морозко сыграл 5 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Напомним, кроме Морозко «Верес» арендовал у «Полесья» Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.

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Евгений Морозко Верес Ровно Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Верес
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Gargantua
что то Полеськ совсем куцую лавку себе оставило. 
Еще покупать собираются?
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