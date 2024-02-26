Лаутаро Мартинес присоеденился к элитной компании форвардов Интера
Аргентинец продолжает вписывать себя в историю клуба
Аргентинец Лаутаро Мартинес оформил дубль за «Интер» в матче Серии А против «Лечче» (4:0).
Теперь на счету нападающего 101 гол за «змей» в чемпионате Италии. Он – третий легионер в истории клуба, который забил в высшем итальянском дивизионе 100+ голов.
Раньше за миланский клуб такое количество голов в Серии А забивали лишь Иштван Ньерш, который играл за команду с 1948 по 1954 год, и соотечественник Мартинеса Мауро Икарди.
26-летний Лаутаро выступает за «Интер» с лета 2018 года. Итальянский гранд отдал за форварда аргентинскому «Расингу» 25 млн евро. Авторитетный портал transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 110 млн евро.
Аргентинец в этом сезоне провел 33 игры во всех турнирах и забил 25 голов.
100 - Lautaro Martínez 🇦🇷 is the third foreign player able of scoring 100 goals in Serie A with Inter, after Stefano Nyers and Mauro Icardi. Historic.#LecceInter pic.twitter.com/1mp4cxSwQs— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2024
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