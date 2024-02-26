Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес присоеденился к элитной компании форвардов Интера
Италия
26 февраля 2024, 04:39 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:48
116
0

Лаутаро Мартинес присоеденился к элитной компании форвардов Интера

Аргентинец продолжает вписывать себя в историю клуба

26 февраля 2024, 04:39 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:48
116
0
Лаутаро Мартинес присоеденился к элитной компании форвардов Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинец Лаутаро Мартинес оформил дубль за «Интер» в матче Серии А против «Лечче» (4:0).

Теперь на счету нападающего 101 гол за «змей» в чемпионате Италии. Он – третий легионер в истории клуба, который забил в высшем итальянском дивизионе 100+ голов.

Раньше за миланский клуб такое количество голов в Серии А забивали лишь Иштван Ньерш, который играл за команду с 1948 по 1954 год, и соотечественник Мартинеса Мауро Икарди.

26-летний Лаутаро выступает за «Интер» с лета 2018 года. Итальянский гранд отдал за форварда аргентинскому «Расингу» 25 млн евро. Авторитетный портал transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 110 млн евро.

Аргентинец в этом сезоне провел 33 игры во всех турнирах и забил 25 голов.

По теме:
Милан потерял очки в матче с Аталантой. Интер на выезде разгромил Лечче
Чемпионы Италии упустили победу над аутсайдером на 90+6-й минуте
Черная серия позади? Ювентус вырвал тяжелую победу над Фрозиноне
Лаутаро Мартинес Мауро Икарди Интер Милан Лечче чемпионат Италии по футболу рекорд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25 февраля 2024, 10:18 4
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Футбол | 25 февраля 2024, 17:27 312
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925

Киевский клуб начал 2024 год с победы над харьковчанами

ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 15:49
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Футбол | 26.02.2024, 01:31
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Футбол | 26.02.2024, 00:13
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 20
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 08:45 3
Бокс
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 3
Футбол
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
24.02.2024, 14:15 1
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 17
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги
Гол капитана на последних минутах. Ливерпуль выиграл Кубок английской лиги
25.02.2024, 19:44 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем