Лаутаро Мартинес присоеденился к элитной компании форвардов Интера

Аргентинец Лаутаро Мартинес оформил дубль за «Интер» в матче Серии А против «Лечче» (4:0).

Теперь на счету нападающего 101 гол за «змей» в чемпионате Италии. Он – третий легионер в истории клуба, который забил в высшем итальянском дивизионе 100+ голов.

Раньше за миланский клуб такое количество голов в Серии А забивали лишь Иштван Ньерш, который играл за команду с 1948 по 1954 год, и соотечественник Мартинеса Мауро Икарди.

26-летний Лаутаро выступает за «Интер» с лета 2018 года. Итальянский гранд отдал за форварда аргентинскому «Расингу» 25 млн евро. Авторитетный портал transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 110 млн евро.

Аргентинец в этом сезоне провел 33 игры во всех турнирах и забил 25 голов.

