ПСЖ определился с игроками, которые теперь будут являться лицом проекта

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы новыми лицом их проекта стали полузащитники Варрен Заир-Эмери и Хави Симонс. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 17-летний Варрен вскоре подпишет новый контракт с парижским клубом. В этом сезоне он провел 28 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ситуация с Хави Симонсом является более сложной. Голландец сейчас выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды, поэтому переговоры по новому контракту еще не начаты. Его будущее будет решено в ближайшие месяцы.

Хави Симонс провел 21 матч Бундеслиге 2023/24, отметившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

