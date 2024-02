Уроженка москвы поблагодарила Федерацию тенниса Казахстана в Катаре

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

На церемонии награждения Рыбакина прокомментировала свое поражение:

«Я боролась до конца. Рада, что вам, ребята, понравилось. Поздравляю Игу с отличной неделей и ее команду с отличной работой. Конечно, я хочу сказать спасибо моему боксу и всем, кто меня поддерживает, моим тренерам, моему главному тренеру...

Спасибо за поддержку. Последние 2 недели были отличными. Особая благодарность нашему президенту Федерации Казахстана. Он пришел поддержать меня сегодня. Также спасибо и фанатам. Я видела так много казахстанских флагов. Удивительно видеть вас, ребята. Я не ожидала увидеть такую большую поддержку. Это действительно помогает… Особенно, когда это такие тяжелые матчи», – сказала Рыбакина.

